Победивший на выборах Эрдоган дал первые обещания

Эрдоган пообещал после победы на выборах работать днем и ночью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , выступая на митинге своих сторонников в Анкаре после победы на выборах, пообещал им работать днем и ночью, превратив свою страну в пример для всего мира

"Я благодарю каждого гражданина, который пришел на выборы и исполнил свой долг, какой бы партии он ни отдал свой голос. Благодарю всех кандидатов и их помощников. Мы получили наказ от народа. И в ближайшее время мы исправим все наши недостатки. В большей части мы закончили подготовку к переходу на президентскую систему. Определившись с министрами и аппаратом, мы примемся работать ночью и днем, выполним все свои обязательства и станем примером всему миру", — сказал Эрдоган.

Ранее СМИ сообщили, что во время митинга сторонников президента в Стамбуле ребенок застрял ногой в автоматическом заграждении для автомобилей перед резиденцией Эрдогана.

"Я бы сюда приехал раньше, но в Стамбуле произошел несчастный случай с маленьким ребенком. Я поехал к нему в больницу и только потом, поговорив с докторами, направился в Анкару. Сейчас ему делают операцию, ему семь лет. Помолитесь за него", — сказал Эрдоган.

Он напомнил о событиях июля 2016 года, когда в стране была предотвращена попытка госпереворота. "Мы вместе дали отпор тем, кто хотел поставить Турцию на колени. Вы 16 июля были здесь, когда Анкару бомбили самолеты. Мы вместе спасли страну из лап путчистов. Куда сбежали? В Америку. Смотрю на результаты выборов там. Оттуда основной оппозиции пришло много голосов", — заявил Эрдоган.

Он добавил, что главными победителями на выборах стали демократия и народная воля. "Вы пишете историю, я вас благодарю", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99% бюллетеней, его основной соперник Индже набирает 30,7%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набирает 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает 53,5% голосов и большинство мест в парламенте.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7%, Хорошая партия — 10,0%, Партия счастья — 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,5% голосов.