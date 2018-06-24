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Эрдоган празднует триумфальную победу
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Мировые лидеры поздравили Эрдогана с победой на президентских выборах 

RT на русском 1 час назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял поздравления с победой на выборах главы государства от лидеров иностранных государств.
≥≥ Эрдоган предрек войну «между крестом и полумесяцем»
Об этом сообщает Anadolu.
Эрдогана поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Албании Эди Рама.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и палестинский лидер Махмуд Аббас также поздравили турецкого лидера по телефону.
Свои поздравления прислали и боснийский лидер Бакир Изетбегович, глава МИД Греции Никос Кодзиас, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и другие политики.
Ранее стало известно, что Эрдоган побеждает на президентских выборах после обработки 90% бюллетеней.
RT на русском: последние новости
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