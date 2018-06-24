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Саудовскую Аравию обстреляли хуситы
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Хуситы назвали цель ракетного удара по Саудовской Аравии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Hani Mohammed
Йеменские повстанцы-хуситы объявили об обстреле баллистическими ракетами информационного центра министерства обороны Саудовской Аравии и ряда других объектов в Эр-Рияде, сообщил в воскресенье вечером принадлежащий им телеканал "Аль-Масира".
Ранее саудовский телеканал "Аль-Ихбария" сообщил, что силам ПВО Саудовской Аравии удалось перехватить запущенную хуситами ракету над Эр-Риядом. На видеозаписи, переданной новостным порталом "Хабр аджиль", видны яркие всполохи в темном небе над жилым кварталом города во время вечерней молитвы.
Как сообщает телеканал "Аль-Масира", ракетные войска хуситов объявили об обстреле баллистическими ракетами "Буркан" информационного центра минобороны Саудовской Аравии и ряда других объектов в Эр-Рияде.
По информации "Аль-Масира", хуситы заявили, что ракеты "Буркан" поразили цели в саудовской столице.
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