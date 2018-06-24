«Дайте денег»: Бабченко не нравится такая жизнь

Бабченко пожаловался на жизнь после «убийства»

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что инсценировка убийства «полностью разрушила его жизнь». Он рассказал, что больше не может встречаться с друзьями и гулять — а все вещи в месте, где он живет, казенные. Каждый выход в город для него предстает отдельной «спецоперацией». Кроме того, Бабченко попросил читателей помочь ему деньгами.

Жизнь журналиста Аркадия Бабченко «вновь полностью разрушена» после инсценировки заказного убийства. Об этом уехавший на Украину журналист сообщил в своем фейсбуке, отметив, что не в состоянии больше заниматься обыденными делами как раньше.

Бабченко больше не может самостоятельно сходить в кино, магазин или встретиться свободно с друзьями. Он подчеркнул, что встречи ему разрешены лишь с ограниченным кругом людей, и только в закрытых помещениях — а маршрут поездки должен быть оговорен особо.

К тому же, добавил журналист, место, где его укрывают украинские власти, обставлено сугубо казенными вещами: мебелью, посудой и предметами повседневного обихода, передает ФАН.

Бабченко, кроме рассказа о своей нелегкой «жизни после смерти», решил попросить своих читателей о финансовом вспомоществовании. Он попросил перевести ему денег на «Яндекс-кошелек» и телефонные номера, а также сделал отдельный счет для долларовых переводов из Соединенных Штатов Америки

Ранее Аркадий Бабченко оценил эксклюзивное интервью с собой в $50 тыс. Именно такая сумма необходима эмигрировавшему на Украину журналисту «для того, чтобы заново построить свою жизнь».

Однако никто из представителей ни украинских, ни российских, ни каких-либо еще СМИ пока не проявил интереса к предложению журналиста.

При этом свое будущее Бабченко видит крайне туманным. «Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребенок… Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось», — подытожил он свое обращение к аудитории.

Ранее украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что по делу о покушении на Аркадия Бабченко в Киеве сотрудники СБУ задержали гражданина Украины Тараса Стельмашенко, который фигурирует в деле как «гражданин Т».

Сообщается, что по данным украинских правоохранительных органов Стельмашенко сначала находился на территории Ростовской области , где якобы проходил спецподготовку. В мае он приехал на территорию Украины, где поступил под руководство Бориса Германа , которого подозревают в организации покушения на Бабченко, для совершения убийств.

Президент России Владимир Путин обсуждая мнимое «убийство Бабченко» выразил надежду, что ситуации, подобные этой инсценировке СБУ, в будущем повторяться не будут.

«Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была вызвана. Тем более, если это выносится на международную арену», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что международные журналистские организации также осудили действия украинских спецслужб, назвав их провокацией. «Я надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет», — резюмировал российский лидер.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления о якобы причастности российской стороны к инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко инсинуациями, сообщает НСН.

По словам Пескова, никаких «фондов Путина», которые якобы могли заказать подобное убийство, на территории России не существует. Он подчеркнул, что любые утверждения о якобы причастности России к произошедшему не соответствуют действительности.

Вечером 29 мая, российский журналист Аркадий Бабченко был «застрелен» тремя выстрелами в спину на лестничной площадке своего дома на Николо-Слободской улице в Киеве. Киллер «убил» Бабченко, когда тот собирался войти в квартиру; журналист «скончался» в карете «скорой помощи».

Однако на следующий день «убитый» появился на брифинге с главой СБУ Василием Грицаком и прокурором Украины Юрием Луценко

Журналист раскрыл подробности украинской инсценировки: по его словам, в операции СБУ была использована кровь свиньи. Также он прибегнул к услугам гримера.

«Меня положили на носилки, спустили в карету [скорой помощи]. Легенда была, что я еще живой», — добавил он.

В СМИ было выпущено сообщение о смерти Бабченко. «После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого», — сообщил журналист. Позже Бабченко отвели в комнату санитара, где он «воскрес, снял футболку и умылся».

«Включил телевизор и сел смотреть новости о моем «убийстве», — сказал он.

Украинские силовики заявили, что задержали подозреваемого в организации покушения спустя несколько часов после «убийства» журналиста.