Швеция отказала мигрантам в праве на выбор страны

Швеция отказала мигрантам в праве выбирать себе страну ЕС

Беженцы должны оставаться в той европейской стране, куда обращаются за убежищем; мигранты не могут выбирать себе страну в Евросоюзе , в которой они хотят остаться, заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен в преддверии саммита стран ЕС по вопросу миграционного кризиса.

«Мы должны сделать так, чтобы люди, обращающиеся за убежищем в той или иной стране, там и оставались», — приводит его слова ТАСС.

«Беженцы не могут сами выбирать себе страну, где потом подавать заявление. И в этом, я думаю, мы все должны едины», — отметил Левен.

По его словам, постоянным камнем преткновения в Евросоюзе становится отсутствие такой европейской миграционной системы, при которой каждая страна — член ЕС несла бы свою ответственность.

«Некоторые вообще не хотят принимать на себя какую-либо ответственность за беженцев», — посетовал он.

По данным ЕК, в период с 2015 года по июнь 2018 года в Евросоюз прибыли более 1,65 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов.