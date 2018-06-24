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Швеция отказала мигрантам в праве на выбор страны
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Швеция отказала мигрантам в праве выбирать себе страну ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Беженцы должны оставаться в той европейской стране, куда обращаются за убежищем; мигранты не могут выбирать себе страну в Евросоюзе, в которой они хотят остаться, заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен в преддверии саммита стран ЕС по вопросу миграционного кризиса.
«Мы должны сделать так, чтобы люди, обращающиеся за убежищем в той или иной стране, там и оставались», — приводит его слова ТАСС.
«Беженцы не могут сами выбирать себе страну, где потом подавать заявление. И в этом, я думаю, мы все должны едины», — отметил Левен.
По его словам, постоянным камнем преткновения в Евросоюзе становится отсутствие такой европейской миграционной системы, при которой каждая страна — член ЕС несла бы свою ответственность.
«Некоторые вообще не хотят принимать на себя какую-либо ответственность за беженцев», — посетовал он.
По данным ЕК, в период с 2015 года по июнь 2018 года в Евросоюз прибыли более 1,65 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов.
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