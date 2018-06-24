Европе предрекли бесславную смерть

Welt am Sonntag: Европа гибнет бесславной смертью

Европа погибает недостойной, унизительной смертью, пишет в немецкой газете Welt am Sonntag главный редактор издания Петер Хут. Европейцы, по его словам, смотрят на это, качают головами и переключаются на что-нибудь другое — например, на чемпионат мира по футболу или погоду. Европа ведь слишком большая, чтобы развалиться — однако как раз это, по мнению журналиста, и происходит.

Италия отказывается принимать беженцев — и примечательно, что именно эта страна, по мнению Хута, будет следующей, кому потребуется финансовая солидарность Евросоюза, от совместной работы с которым она сейчас отказывается. Страны Вишеградской группы не считают себя обязанными даже участвовать в переговорах о каких-либо совместных действиях с ЕС — они, прежде всего Венгрия , слишком заняты отстраиванием своих национальных государств, так что Европа для них — лишь раздражитель и анахронизм.

Лоскутное одеяло из сильных отдельных государств — не ужасное видение, а состояние Европы, к которому и стремятся сейчас в ЕС, пишет Хут. Образец для подражания — уже не миротворцы, а те, кто стремится к расколу. И никто не замечает, что наиболее усердно ткут погребальный саван для Европы как раз страны, чье посткоммунистическое процветание в значительной степени финансировалось из общей кассы.