Саммит «друзей Меркель»: кто угрожает власти канцлера

Как лидеры стран ЕС провели экстренный саммит по миграции в Брюсселе

Брюсселе проходит совещание стран ЕС по вопросам миграции. Эта встреча особенно важна для канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в случае отсутствия общеевропейского решения проблемы может потерять власть. Ситуация осложняется бойкотом саммита со стороны восточноевропейских государств — главных противников миграционной политики Евросоюза.

Испания, Греция, Болгария, Австрия и Нидерланды, Хорватия, Словения, Дания, Финляндия и В Брюсселе прошел неформальный саммит ЕС по вопросам миграции. Изначально на саммит были приглашены только Франция , Германия, Италия Мальта . Однако позже представитель Еврокомиссии сообщил, что число участников «увеличилось до 16-ти», и интерес к переговорам проявили, в том числе, Бельгия Швеция . Последнюю, 16-ю страну-участницу, пока определить не удалось.

Нынешний саммит является предварительной встречей в преддверии общеевропейского саммита в конце июня и носит совещательный характер. По этой причине отдельных решений или общего заявления по итогам встречи не ожидается.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказался раскрыть журналистам детали грядущей встречи, однако вполне вероятно, что будут подробно обсуждаться звучавшие в последнее время способы выхода из миграционного кризиса. Среди них — создание за пределами ЕС региональных центров по приему мигрантов, финансирование североафриканских стран для сдерживания потока беженцев, контроль за передвижением мигрантов внутри ЕС для предотвращения вторичной миграции и другие.

Экстренную встречу созвала Германия, которая из-за внутренних разногласий по вопросам миграции стоит перед угрозой развала правящей коалиции и досрочной отставки канцлера Ангелы Меркель.

Министр внутренних дел ФРГ и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер — главный союзник Меркель в правительственной коалиции — выдвинул своему партнеру ультиматум: в случае, если на саммите Евросоюза 28 июня канцлеру не удастся убедить европейских лидеров внести изменения в правила приема беженцев, представитель ХСС в одностороннем порядке выпустит министерский указ, который закроет германские границы. Меркель эти условия приняла.

Именно по этой причине Германия и созывает консультативную встречу буквально за несколько дней до назначенного на 28-29 июня общего Евросаммита. Канцлер Германии надеется заранее согласовать общеевропейский план по выходу из миграционного кризиса.

«После того, как Германия сможет определить, какой круг близких ей стран стоят примерно на одной позиции, которую можно уже превратить в некие соглашения, этот вопрос будет вынесен уже в Евросоюз», — говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, Германия, как инициатор встречи, хочет сформировать позицию в ситуации, когда речь прежде всего идет о потоках мигрантов и о контролируемой миграции. «Вот это самый главный вопрос и для этого нужны в первую очередь Мальта, Италия и Испания», — сказал он.

Эксперт достаточно оптимистично настроен в отношении внутригерманского кризиса. «На мой взгляд, в ближайшие две недели ХСС и ХДС будут стараться привести свои позиции к какой-то общей. Насколько это получится, пока неясно, но какие-то шансы остаются, и безусловно, что и Зеехофер, и Меркель понимают, что распад правящей коалиции в данной ситуации невыгоден ни одной из сторон, потому что он предполагает новые выборы, которые вряд ли будут особо удачными и для одних, и для других. А другой коалиции на данный момент нет. Поэтому к распаду коалиции они будут относиться аккуратно», — говорит Брутер.

В то же время научный директор Российско-германского форума Александр Рар в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что положение Меркель внутри страны нестабильно как никогда, и сейчас канцлер будет делать все, чтобы спасти себя. «Ей сейчас не до беженцев. Видно, что она сдает, борется за свою политику, но мне кажется,

Меркель уже просто боится того, что потеряет власть. И сейчас она будет делать все для того, чтобы спасти себя», — отметил эксперт.

Рар затруднился ответить, как именно Меркель будет это делать. «У нее не так уж много возможностей для маневра. Она может встречаться с другими европейскими лидерами, которые могут ей дать определенную поддержку. Но они должны согласиться каким-то образом к какой-то новой форме политики предоставления политического убежища в Европе», — отметил Рар.

По мнению эксперта, сейчас Европа к подобным изменениям не готова. «Там абсолютно разные точки зрения, и есть такой либеральный подход госпожи Меркель, которая считает, что надо из принципа оставлять границы открытыми. И есть другой подход — предупредить ситуацию, в которой количество беженцев продолжит расти. В том числе — убедить западных министров, донести до них мысль, что мы не можем допускать сюда новое количество потенциальных террористов, убийц», — рассуждает Рар.

Примечательно, что несмотря на высокие ставки, на предварительный саммит скорее всего не были приглашены страны Вышеградской четверки — четыре европейских государства, которые активнее всех выступают против миграционной политики ЕС.

По мнению Владимира Брутера, такая позиция со стороны ЕС вполне закономерна. «Пока не будет ситуации, когда приток нелегальных мигрантов будет прекращен, все остальные усилия будут упираться в это. На мой взгляд, это вполне приемлемая позиция, в конечном итоге, никто здесь ничего не мешает — речь идет только о предложениях по прекращению миграции через Средиземное море, и страны Вышеградской группы к этому отношения не имеют. Когда речь пойдет о принятии решения в рамках Евросоюза, безусловно, их пригласят», — говорит эксперт.

Венгрия, Чехия и В знак протеста страны за несколько дней до предварительного саммита заявили, что отказываются принимать в нем участие. Вместо этого Польша Словакия 21 июня провели собственную встречу, на которой осудили политику своих европейских партнеров. «Мы посмотрели документы, которые Еврокомиссия разослала к этому мини-саммиту.

Все те же старые предложения, только „разогретые“, — мы их не понимаем и не принимаем. И мы не входим в эту мигрантолюбивую группу друзей», — говорит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Политолог и специалист по проблемам Восточной Европы Андрей Окара отмечает, что позиция стран Вышеградской четверки по отношению к мигрантам воспринимается как ключевой вопрос выживаемости.

«Эти страны — все с травмой коммунистического прошлого. И проблема идентичности для каждой из этих стран является очень травматичной. У них существует такой экзистенциальный страх, который проявляется как раз в нежелании принимать из других стран мигрантов, далеких по этнокультурному, цивилизационному, религиозному и прочим параметрам.

В этих странах есть четкая и очень жесткая установка о том, что им не нужны мигранты. Польша говорит: мы готовы принять рабочих мигрантов из Украины. Венгрия говорит: мы готовы принять венгров из Закарпатья. Но при этом все эти страны говорят: мы совершенно не готовы разбавлять наши народы за счет людей абсолютно с другого континента, других культур — нам этого счастья не надо, — говорят эти люди в той степени, в которой это позволяет современная политкорректность и европейская общая политическая рамка», — поясняет эксперт.

Отказ стран Вышеградской четверки от участия в саммите — проявление их стандартной позиции. Однако главная проблема заключается в том, что даже если бы они согласились обсудить вопрос миграции, Меркель ничего не смогла бы им предложить в обмен на уступки с их стороны.

«Во всех этих четырех странах тема миграции не может быть предметом политических договоренностей — это из области «быть или не быть», из области экзистенциальной, а не из той области, в которой может быть какая-то торговля или размены», — отмечает Окара.

К схожему выводу в своем блоге приходит и профессор Центра социо-экономического неравенства Городского университета Нью-Йорка Бранко Миланович: «Жителям Западной Европы разнообразие кажется очевидным следствием демократии и либерализма, но Восточная Европа понимает такие требования как необходимость поступиться своим ключевым достижением ради соответствия каким-то абстрактным идеям. Миграция воспринимается как угроза с таким трудом обретенной национальной независимости».

Традиционная позиция восточноевропейских стран всегда раздражала Меркель, однако теперь она представляет для нее реальную угрозу. Если раньше ее авторитет вынуждал политиков Восточной Европы идти на компромиссы, то в нынешней ситуации страны Вышеградской четверки готовы еще более смело давать ей отпор.

«Сейчас многие считают — особенно, если смотреть по правительственным кризисам — что Ангела Меркель не досидит свой срок до конца. Поэтому она уже не воспринимается в Восточной Европе такой грозной фигурой, как это было некоторое время назад», — говорит Окара.

Об этом говорит и недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана : «Мы знаем, что в некоторых странах есть внутренние политические трудности, но не надо делать из этого общеевропейскую суету».

В конечном итоге позиция восточноевропейских стран может помешать принятию единого решения ЕС, что в свою очередь еще сильнее осложнит положение Меркель внутри Германии. «Думаю, что страны Вышеградской группы будут бороться сейчас очень серьезно и до конца», — резюмирует Окара.