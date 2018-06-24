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Россию захотели «подставить» в Сирии
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Жители Идлиба сообщили о готовящейся провокации боевиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители сирийской провинции Идлиб сообщили, что боевики готовят провокацию: в провинции велись постановочные съемки, которые планируется использовать для обвинений России, сообщил в воскресенье российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) по телефону от жителей провинции Идлиб получена информация о готовящейся провокации террористов "Джебхат ан-Нусра"*, — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, местные жители сообщили российским офицерами, что в минувшую пятницу в провинцию приезжала съемочная группа информационного агентства одной из ближневосточных стран.
"Данной группой совместно с террористами "Джебхат ан-Нусра"* проводились постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу "Альхеляль аль-Ахмар" и активном "восстановлении" террористами объектов гражданской инфраструктуры, якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации", — уточняется в сообщении.
В качестве "подтверждающих кадров" были отсняты жилые дома, ранее разрушенные боевиками в ходе столкновений с другими террористическими группировками, сообщает центр примирения.
По словам обратившихся, отснятые материалы планируется опубликовать в арабских и западных информационных ресурсах для "очередных обвинений России, а также получения дополнительного финансирования формирований "Джебхат ан-Нусра"* через западные неправительственные организации, действующие в провинции Идлиб", добавляется в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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