Россию захотели «подставить» в Сирии

Жители Идлиба сообщили о готовящейся провокации боевиков

Жители сирийской провинции Идлиб сообщили, что боевики готовят провокацию: в провинции велись постановочные съемки, которые планируется использовать для обвинений России , сообщил в воскресенье российский центр примирения враждующих сторон в Сирии

"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) по телефону от жителей провинции Идлиб получена информация о готовящейся провокации террористов "Джебхат ан-Нусра"*, — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, местные жители сообщили российским офицерами, что в минувшую пятницу в провинцию приезжала съемочная группа информационного агентства одной из ближневосточных стран.

"Данной группой совместно с террористами "Джебхат ан-Нусра"* проводились постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу "Альхеляль аль-Ахмар" и активном "восстановлении" террористами объектов гражданской инфраструктуры, якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации", — уточняется в сообщении.

В качестве "подтверждающих кадров" были отсняты жилые дома, ранее разрушенные боевиками в ходе столкновений с другими террористическими группировками, сообщает центр примирения.

По словам обратившихся, отснятые материалы планируется опубликовать в арабских и западных информационных ресурсах для "очередных обвинений России, а также получения дополнительного финансирования формирований "Джебхат ан-Нусра"* через западные неправительственные организации, действующие в провинции Идлиб", добавляется в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России