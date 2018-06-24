Макрон пригрозил странам ЕС

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Le Parisien: Макрон угрожает санкциями странам ЕС, не желающим принимать мигрантов 

RT на русском 58 минут назад
Эммануэль Макрон пригрозил санкциями странам ЕС, отказывающимся принимать мигрантов, сообщает Le Parisien. Как предаёт издание, это заявление прозвучало на фоне совместной инициативы испанских и французских властей по строительству закрытых центров для беженцев в Европе. Для проведения инициативы необходимо, чтобы все члены Евросоюза были согласны размещать приезжих у себя.
Новый глава испанского правительства Педро Санчес обсудил президентом Франции проблему беженцев в Европе, сообщает le Parisien. Встреча состоялась накануне мини-саммита в Брюсселе, посвящённого миграционному вопросу в Европе — который обещает быть крайне напряжённым из-за существенных разногласий между крупными европейскими державами по этому вопросу.
«Заботясь о том, чтобы не уступить подачу националистам, европейский лагерь счёл своим долгом договориться об общей позиции», — замечает издание, добавляя, что на предстоящем саммите Испания и Франция намерены выступить единым фронтом.
На этой встрече лидеры двух стран «в один голос» выступили за создание «закрытых центров» для мигрантов, высаживающихся на средиземноморском побережье Европы — предложение, которое поддержал и Берлином. Как отмечается, размещаться эти центры будут преимущественно в Италии — стране, в которую на сегодняшний день прибывает наибольшее число беженцев, — а также в Испании. Однако для того, чтобы воплотить эту инициативу в жизнь, необходимо, чтобы все страны-члены ЕС согласились принимать у себя приезжих, получивших право на убежище в Европе — даже если для этого придётся их принуждать.
В связи с этим Эммануэль Макрон пригрозил финансовыми или организационными санкциями странам, отказывающимися от прима мигрантов (о чём уже объявили государства-члены Вышеградской группы: Венгрия, Польша, Чехия и Словакия).
«Мы не можем иметь в своём составе страны, которые широко пользуются европейской солидарностью и в то же время проявляют национальный эгоизм, когда речь заходит о миграционном вопросе», — заявил лидер Франции.
Как отмечает газета, на данном этапе трудно представить, что Италия смягчит свою позицию в отношении мигрантов. Как сообщается, совсем недавно Рим отказал в приёме у своих берегов очередному гуманитарному судну под названием «LifeLine», на борту которого находятся 230 человек, спасённых после кораблекрушения у берегов Ливии.
RT на русском: последние новости
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