Месть трансгендеров: секретаря Трампа не пустили в ресторан

Владелец ресторана объяснила решение выгнать пресс-секретаря Трампа

Хозяйка ресторана Red Hen Стефани Вилкинсон в городе Лексингтон штата Вирджиния заявила, что потребовала от пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс покинуть заведение из-за негативного отношения президента США Дональда Трампа к представителям сексуальных меньшинств.

По ее словам, в Red Hen работают несколько сотрудников с нетрадиционной сексуальной ориентацией, по их просьбе Вилкинсон попросила Сандерс покинуть заведение. Как отмечается, сотрудники Red Hen выразили недовольство из-за того, что Трамп запрещает трансгендерам служить в армии.

Вилкинсон также подчеркнула, что попросила покинуть ресторан только саму представителя администрации президента США — друзьям, с которыми она пришла в заведение, было разрешено остаться, передает The Washington Post . Инцидент произошел днем ранее.

«Прошлой ночью мне сказали, что владелец Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, против моего нахождения в ее ресторане, потому что я работаю на Трампа.

Я вежливо последовала ее словам и покинула заведение. Ее действия говорят о ней гораздо больше, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением и буду продолжать делать это», — написала в твиттере сама Сандерс.

В марте нынешнего года Трамп подписал меморандум, запрещающий службу в армии трансгендерам, следовало из распространенного Белым домом документа.

Президент принял это решение на основании рекомендации министра обороны и военных экспертов. Согласно меморандуму, служба в армии не разрешается людям, страдающим «гендерной дисфорией», которым требуется медицинская помощь, в том числе операции и медикаменты.

Данное решение мотивировано тем, что это «представляет существенный риск для эффективности военных». Причем, согласно тексту меморандума, «при определенных обстоятельствах могут быть сделаны исключения», передает РИА «Новости»

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров принято при администрации Барака Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до шести тысяч трансгендеров.

«С моей точки зрения, принадлежность к трансгендерам не влияет никоим образом на способность служить в армии.

Тем более, это армия контрактная, я не вижу никаких препятствий. Служить в армии трансгендерам должно быть не опаснее, чем всем остальным, потому что там должны быть созданы равные условия для всех военнослужащих, независимо от их ориентации, гендерной идентичности и так далее. Если кто-то нарушает кодекс поведения, он должен быть привлечен к ответственности. Закон един для всех», — указал Алексеев.

Одним из самых известных представителей военнослужащих, поменявших пол, стал рядовой Брэдли Мэннинг . Он передал основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу множество секретных документов, в частности о военных преступлениях в Ираке . Мэннинг был осужден. После суда он заявил, что собирается поменять пол, и попросил называть его Челси Мэннинг.

Новая Зеландия и Правозащитники считают политику Пентагона дискриминационной по отношению к таким военнослужащим. Активисты также подчеркивают, что Канада Швеция еще раньше США приняли законы, разрешающие изменившим пол проходить армейскую службу.

В феврале прошлого года сообщалось, что дочь Трамп Иванка вместе с мужем Джаредом Кушнером блокировали готовящийся указ главы Белого дома об ослаблении прав и свобод ЛГБТ-сообществ страны и религиозных меньшинств.

«Супруги помогли блокировать проект распоряжения, который отменил бы права секс-меньшинств, закрепленные законодательством при президентстве Барака Обамы», — указывало американское издание Politico.

Проект распоряжения о правах ЛГБТ, который в том числе отменял бы запрет на дискриминацию гомосексуалов на рабочем месте, вызвал тогда беспокойство в среде журналистов.

Чуть ранее Белый дом опубликовал заявление о том, что «президент Дональд Трамп намерен защищать права всех американцев, в том числе ЛГБТ-сообщества. Президент Трамп продолжает проявлять уважение и поддержку прав ЛГБТ так же, как он это делал на предвыборной кампании».

«Он гордится тем, что был первым в истории кандидатом от Республиканской партии, кто упомянул ЛГБТ-сообщество в своей вступительной речи, пообещав защитить общину от насилия и угнетения», — говорилось в заявлении.