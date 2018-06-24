Ситуация в Германии стала взрывоопасной

«Ситуация взрывоопасная»: есть ли у Меркель шанс сохранить пост канцлера без изменения миграционной политики

По данным опроса компании YouGov, 43% жителей Германии считают, что Ангела Меркель должна покинуть пост канцлера. Социологи поинтересовались мнением граждан в преддверии неформальной встречи стран — членов ЕС , на которой будет обсуждаться миграционная политика Европы. Сторонница либерального курса в отношении нелегалов Меркель нажила себе немало врагов среди европейских политиков, отмечают эксперты. Теперь против неё открыто выступил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер . RT узнал у политологов, каковы шансы действующего канцлера на то, чтобы сохранить власть.

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стоит подать в отставку. Такого мнения, по данным опроса компании YouGov, придерживается почти половина жителей Германии — 43%.

Опрос был приурочен к неформальной встрече членов ЕС, которая пройдёт 24 июня в преддверии большого саммита. На ней планируется обсудить возможные пути общеевропейского решения проблемы миграции и предоставления убежища.

Миграционный вопрос — один из самых болезненных для действующего канцлера. Из-за либеральных взглядов на проблему беженцев она окончательно рассорилась с главой Христианско-социального союза (ХСС) Хорстом Зеехофером. Меркель считает, что ФРГ должна принимать всех беженцев, в том числе уже получивших регистрацию в других странах ЕС. Лидер ХСС же уверен в необходимости ужесточить меры контроля на границах.

Предстоящий саммит покажет, кого из двух политиков поддерживает Европа, считает немецкий политолог Александр Рар

«Всё решится в ближайшие дни на саммите в Брюсселе и будет зависеть о того, сойдутся ли другие европейские страны с Германией во мнении по поводу того, что делать с миграционным кризисом. Если он, как и сейчас, продолжит раскалывать членов Европейского союза, то Германия может лишиться своего лидерства в ЕС, а Меркель это будет стоить поста — потому что сейчас внутри правительства ФРГ и так идут ожесточённые прения, каких уже давно не было», — пояснил он в беседе с RT.

Как полагает эксперт, отсутствие единого общеевропейского мнения вполне может подкосить позиции немецкого правительства.

«Если не будет выработано какое-то единое общеевропейское мнение о том, как сообща бороться с этим кризисом, то, думаю, немецкому правительству придётся либо уходить в отставку, а Меркель — идти на перевыборы, либо она будет пытаться сменить христианских демократов и баварцев на Партию зелёных. Но в любом случае этот политический кризис будет больно бить по Германии», — добавил Рар.

Опора на прошлое или новые установки

Политолог отметил, что противостояние Меркель и Зеехофера — ключевой эпизод этой политической драмы.

«Зеехофер стоит на тех правилах, которые были придуманы ещё в 1990-е годы, когда также ожидались подобные потоки беженцев из Восточной Европы и Азии. Тогда было чётко определено, что беженцы должны регистрироваться в той стране, куда изначально попадают. На этом основании Зеерхофер имеет полное право говорить о своём нежелании пускать в страну тех, кто уже зарегистрировался, скажем, в Италии или Греции», — рассказал Александр Рар.

Меркель же придерживается новых взглядов. «В её видении в Германии действует открытое общество, свободное от расизма и неприятия иностранцев», — добавил эксперт.

Пессимистические ожидания

Рар также отметил, что, несмотря на политический кризис, у Ангелы Меркель в стране всё ещё достаточно сторонников. Однако даже они ставят под сомнение её способность урегулировать вопрос о беженцах.

Так, согласно данным опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения Civey, более 70% немцев считают, что канцлер не сможет найти приемлемое для ХСС общеевропейское решение, тем более за тот срок, который союз ей дал, — две недели. При этом 35,1% респондентов отметили, что Меркель это не удастся «ни при каких обстоятельствах», а 39,6% выбрали ответ «скорее нет». В благоприятное разрешение кризиса верят лишь 18,1% опрошенных.

«Судьба Меркель, конечно, зависит от решения миграционного кризиса. Но дело в том, что она просто психологически не может признать, что была не права, когда провозгласила границы Германии открытыми для всех беженцев. Поэтому она сейчас пытается выправить положение. И конечно, то, что предлагает Хорст Зеехофер, она внутренне одобряет. Но тут уже вступает в действие её союзник по большой правительственной коалиции: социал-демократы настаивают на том, чтобы принципы открытости границ для всех страждущих на земном шаре сохранялись», — пояснил в беседе с RT доктор политических наук Игорь Максимычев, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

Он также отметил, что замять разногласия между Зеехофером и Меркель по вопросам миграции не удастся. «Немцы уже убедились, что наплыв мигрантов представляет собой угрозу для их сложившегося веками образа жизни, поскольку эти самые мигранты вовсе не желают вливаться в их общество. Наоборот, у мигрантов такое мнение, что немецкое общество должно под них подстраиваться. Вся эта ситуация очень взрывоопасная. Посмотрите на результаты опроса общественного мнения. Голоса за ХДС, за социал-демократов продолжают падать. И продолжают расти голоса в пользу „Альтернативы для Германии“, — сказал политолог.

В этом контексте, по мнению экспертов, глава ХСС, он же министр внутренних дел, вполне может осуществить свою угрозу — закрыть границы Германии для беженцев в одностороннем порядке.