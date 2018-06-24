«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию?

Заявление о потере Белоруссией суверенитета, сделанное президентом страны Александром Лукашенко, наглядно показывает, к чему привели страну годы его правления. Через 25 лет у власти Лукашенко практически расписался в том, что в республике есть серьезные экономические проблемы, которые без внешнего финансового воздействия и подписки решить не получится. Такое мнение высказал в беседе с НСН политолог Дмитрий Болкунец.

По мнению эксперта, заявление Лукашенко, в первую очередь, рассчитано на Москву. Белорусский лидер надеется, что Россия в очередной раз не оставит его в беде и даст денег для поддержки белорусской экономики.

«С другой стороны, это заявление можно рассчитывать и как сигнал Западу: если вы мне не поможете финансами и политической помощью, то меня вместе с республикой заберут. Это политическое маневрирование между Москвой и Брюсселем», — заявил собеседник агентства.

Но готово ли какое-то государство забрать территорию, которая обанкротилась, полностью? Болкунец отмечает, что Лукашенко мог намекать на Польшу , однако вся Белоруссия с ее проблемной экономикой Варшаве не нужна.

«Есть еще один интересный аспект. В отношении Белоруссии давно идет работа со стороны некоторых стран. В частности Польша вкладывает некоторые ресурсы в некие проекты, позволяющие влиять на политическую ситуацию в республике. Да, были заявление польских высокопоставленных лиц о возрождении Речи Посполитой и включении в нее территории, близкой к Смоленску. Подобная риторика поляков может говорить о том, что они рассматривают восстановление своих прав на ранее потерянные территории. Но все эти истории с переделами и территориальными претензиями будут иметь трагические последствия для Восточной Европы. Думаю, что Лукашенко в очередной раз играет словами и больше рассчитывает на информационное влияние и воздействие», — заключил политолог.

Болкунец добавил, что Белоруссия, конечно же, не потеряет суверенитет и будет сохранять свою значимость при поддержке, в том числе, Москвы. Но для этого Минску нужны серьезные реформы политического формата.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам заявил, что экономика страны столкнулась с очень серьезными проблемами. Если в ближайшие годы ряд ключевых экономических задач не будет решен, страна потеряет свою независимость и станет частью «другого государства».