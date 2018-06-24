Итальянский премьер назвал Макрона наглецом

Итальянский вице-премьер назвал Макрона наглецом

Оба вице-премьера Италии обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона после его заявлений о несерьезности ситуации с миграцией на Апеннинах.

Выступая в субботу на пресс-конференции после переговоров с премьером Испании Педро Санчесом, Макрон заявил, что "Италия не переживает миграционный кризис так, каким он был до прошлого года, а кто так говорит, лжет". По его словам, в Европе можно увидеть политический кризис, который "начали играющие на страхе экстремисты".

"Шестьсот пятьдесят тысяч высадок за четыре года, 430 тысяч запросов, представленных в Италии, 170 000 предполагаемых беженцев до настоящего времени размещаемых в гостиницах, казармах и квартирах с расходами на более 5 миллиардов евро. Если для наглого президента Макрона это не проблема, мы приглашаем его прекратить оскорбления и показать великодушие фактами, открыв многие французские порты и прекратив отказываться от женщин, детей и мужчин в Вентимилье (приграничный город, через который во Францию идет поток мигрантов — ред.)", — говорится в заявлении вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини, распространенном среди журналистов.

По его словам, если Франция "собирается превратить Италию в лагерь беженцев для всей Европы, может, дав ей пару евро на чай, то она абсолютно ошибается".

К Сальвини присоединился и второй вице-премьер страны Луиджи Ди Майо, традиционно занимающий более осторожную позицию по приему и размещению мигрантов.

"В Италии на самом деле существует чрезвычайная ситуация с миграцией, и подпитывает ее в том силе Франция, которая продолжает выносить отказы на границе. Макрон выдвигает свою страну в кандидаты на пост врага номер один Италии в этой чрезвычайной ситуации", — написал он в своем Facebook.

Как сообщил Макрон, Франция и Испания предлагают создать на территории Европы "закрытые центры" для приема мигрантов, что позволит облегчить процесс предоставления убежища всем, кто имеет на него право.

Данное предложение Испания и Франция собираются выдвинуть на неформальном саммите ЕС Брюсселе , который пройдет в воскресенье. На встрече будет поднята проблема нелегальной миграции в Европу. Этот вопрос вновь стал активно обсуждаться в Европе после того, как в начале июня власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна Aquarius с более чем 600 мигрантами, их согласилась принять Испания.

Следующим эпизодом стала пока не завершившаяся "одиссея" судна Lifeline одноименной немецкой неправительственной организации. Ранее министры МВД и транспорта Италии заявили, что в случае захода корабля в один из итальянских портов его конфискуют, а экипаж задержат. Итальянские власти считают, что корабль ходит под флагом Нидерландов незаконно, в ответ на что НПО опубликовала документы о внесении судна в список голландских морских судов.