Трамп объяснил обвинения российским разведчикам

Трамп обосновал обвинения российским разведчикам

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение об обнародовании обвинительных заключений 12 российским военным разведчикам до саммита с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника агентства, Трамп посчитал, что эта информация даст ему преимущество на переговорах с российским президентом. Американскому лидеру представили информацию о выводах разведывательных служб за неделю до саммита в Хельсинки. После этого первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн предложил Трампу решить, когда обнародовать документ — до или после встречи с Путиным. Президент США предпочел первый вариант в расчете, что он сможет вести переговоры с «позиции силы», как впоследствии он прокомментировал общение с российским лидером.

Ранее, 17 июля, Трамп признал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году. Он рассказал, что оговорился на саммите Россия-США, отклонив обвинения России во вмешательстве.

13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.

Российский МИД назвал обвинения «тиражированием лживой информации» и «нагромождением конспиративных схем», которыми Вашингтон хочет испортить атмосферу перед встречей российского и американского лидеров. В Министерстве подчеркнули, что у США нет доказательств о причастности ГРУ РФ к кибервзломам.