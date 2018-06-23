Терезу Мэй высмеяли за «нелепый реверанс»

«Стыдно быть британцем». В Сети высмеяли приседающую Терезу Мэй

Газета The Independent обратила внимание на недавний визит главы правительства в новый реабилитационный центр в Ноттингемшире, который также посетил принц Уильям . Мэй поприветствовала члена королевской семьи "настолько низким реверансом, что это было как-то странно", пишет издание.

Как отметил автор статьи, это не первый раз, когда премьер-министр совершает такие "курьезные" приседания. В интернете есть множество снимков, на которых Мэй в странной манере приветствует королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кэйт Миддлтон.

При этом, согласно английскому этикету, глубокие размашистые реверансы скорее подходят для "любительских драматических постановок", говорится в материале.

Seeing Theresa May curtsy for the Royal Family is one of the funniest (& most awkward) things I’ve seen for a while 😂 pic.twitter.com/yYyZO3cUEG— A (@iamamoum) 22 июня 2018 г.

Пользователи Сети также посчитали поклоны премьер-министра неуместными.

"Тереза Мэй, пытающая сделать реверанс, — это, безусловно, самая смешная вещь, которую я видела за всю неделю", — написал в Twitter один из комментаторов.

Некоторые считают, что манера кланяться делает британского премьера похожей на эльфа.

As casting for the new #HarryPotter prequel gets underway, #TheresaMay auditions for the role of mother of #dobby … #curtsy pic.twitter.com/zPHHKCLOOR— James Moran (@Jpjm1964) 23 июня 2018 г. "Пробы Терезы Мэй на роль матери Добби", — написал James Moran под фотографией приседающей Мэй.

Anyone else think that #TheresaMay resembles a #giraffe having a drink when she tries to #curtsy? pic.twitter.com/CeiYAQ4U9K— Dave … just Dave (@rockgod1970) 23 июня 2018 г. ​Другие пользователи сравнили главу правительства с жирафом на водопое.

​"Это называется реверансом Голлума", — пошутил один из комментаторов.

"Она выглядит как жеребенок, делающий первые шаги", — отметил Steve.