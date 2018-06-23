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Терезу Мэй высмеяли за «нелепый реверанс»
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«Стыдно быть британцем». В Сети высмеяли приседающую Терезу Мэй 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo
В Сети раскритиковали странную манеру премьер-министра Великобритании Терезы Мэй делать реверансы.
Газета The Independent обратила внимание на недавний визит главы правительства в новый реабилитационный центр в Ноттингемшире, который также посетил принц Уильям. Мэй поприветствовала члена королевской семьи "настолько низким реверансом, что это было как-то странно", пишет издание.
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Как отметил автор статьи, это не первый раз, когда премьер-министр совершает такие "курьезные" приседания. В интернете есть множество снимков, на которых Мэй в странной манере приветствует королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кэйт Миддлтон.
При этом, согласно английскому этикету, глубокие размашистые реверансы скорее подходят для "любительских драматических постановок", говорится в материале.
Пользователи Сети также посчитали поклоны премьер-министра неуместными.
"Тереза Мэй, пытающая сделать реверанс, — это, безусловно, самая смешная вещь, которую я видела за всю неделю", — написал в Twitter один из комментаторов.
Некоторые считают, что манера кланяться делает британского премьера похожей на эльфа.
"Пробы Терезы Мэй на роль матери Добби", — написал James Moran под фотографией приседающей Мэй.
​Другие пользователи сравнили главу правительства с жирафом на водопое.
​"Это называется реверансом Голлума", — пошутил один из комментаторов.
"Она выглядит как жеребенок, делающий первые шаги", — отметил Steve.
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Комментарии39  Ещё 3 источника 
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