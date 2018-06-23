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В фонд брата Саргсяна пришли с обысками
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Фонд брата Саргсяна обыскали 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Армянские налоговики провели в субботу обыск в офисе благотворительного фонда "Пюник". Его руководителем является Левон Саргсян, брат бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.
Как сообщили в комитете по госдоходам Армении, следственные действия вызвало подозрение в уклонении от налогов. Претензии сотрудников комитета направлены на фирму "Джи-Эл-Джи Проджект Компани", 40 процентов акций которой принадлежит "Пюник", еще по 20 процентов — Нареку Саргсяну и члену совета попечителей фонда Габриелу Гемберджяну.
По данным налоговиков, фирма перед своим банкротством не заплатила государству больше 600 тысяч долларов, пишет РИА Новости.
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