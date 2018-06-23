В фонд брата Саргсяна пришли с обысками

Фонд брата Саргсяна обыскали

Сержа Саргсяна. Армянские налоговики провели в субботу обыск в офисе благотворительного фонда "Пюник". Его руководителем является Левон Саргсян, брат бывшего президента и премьер-министра Армении

Как сообщили в комитете по госдоходам Армении, следственные действия вызвало подозрение в уклонении от налогов. Претензии сотрудников комитета направлены на фирму "Джи-Эл-Джи Проджект Компани", 40 процентов акций которой принадлежит "Пюник", еще по 20 процентов — Нареку Саргсяну и члену совета попечителей фонда Габриелу Гемберджяну.