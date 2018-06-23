Макрон посетит Испанию 26 июля

Прошедшие в субботу переговоры в Париже Санчес назвал "плодотворными". "Это была плодотворная встреча, и мы хотим ее повторить", — сказал Санчес.

По его словам, 26 июля Макрон посетит Мадрид . "Для нас это будет честь", — добавил испанский премьер.

Санчес прибыл во Францию в субботу, это его первый зарубежный визит в качестве премьера.