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Макрон посетит Испанию
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Макрон посетит Испанию 26 июля 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Испанию 26 июля, об этом испанский премьер Педро Санчес сообщил на совместной пресс-конференции в Париже.
Прошедшие в субботу переговоры в Париже Санчес назвал "плодотворными". "Это была плодотворная встреча, и мы хотим ее повторить", — сказал Санчес.
По его словам, 26 июля Макрон посетит Мадрид. "Для нас это будет честь", — добавил испанский премьер.
Санчес прибыл во Францию в субботу, это его первый зарубежный визит в качестве премьера.
В воскресенье в Брюсселе состоится неформальный саммит ЕС, на которой будет обсуждаться проблема нелегальной миграции в Европу. Проблема нелегальной миграции вновь начала активно обсуждаться в Европе после того, как в начале июня власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна с более чем 600 мигрантами, их согласилась принять Испания.
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