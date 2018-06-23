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Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
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Тысяча боевиков атаковали сирийских военных 

Рамблер 1 час назад
Сирийская армия совместно с местным формированием Сирийской свободной армии (ССА) отражают атаки боевиков из «Джабхат ан-Нусры» (организация запрещена в России как террористическая), сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в САР.
Позиции подразделений 9 танковой дивизии Сирийской Арабской Армии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама были атакованы более 1 тыс. боевиков в ночь на 23 июня. Это северо-восток Южной зоны деэскалации. Сирийские военнослужащие ведут оборонительные бои. Их потери составили 5 человек убитыми и 19 ранеными. Пострадали также жители населенных пунктов.
>> Вооруженная оппозиция начала мобилизацию боевиков в южных районах Сирии
В сообщении также говорится, что полевые командиры местных формирований Сирийской свободной армии (ССА), перешедшие на сторону законного правительства, обратились через российский Центр примирения враждующих сторон к командованию сирийских войск с просьбой об оказании им помощи в отражении атак «Джабхат ан-Нусры».
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