Тысяча боевиков атаковали сирийских военных

Позиции подразделений 9 танковой дивизии Сирийской Арабской Армии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама были атакованы более 1 тыс. боевиков в ночь на 23 июня. Это северо-восток Южной зоны деэскалации. Сирийские военнослужащие ведут оборонительные бои. Их потери составили 5 человек убитыми и 19 ранеными. Пострадали также жители населенных пунктов.

В сообщении также говорится, что полевые командиры местных формирований Сирийской свободной армии (ССА), перешедшие на сторону законного правительства, обратились через российский Центр примирения враждующих сторон к командованию сирийских войск с просьбой об оказании им помощи в отражении атак «Джабхат ан-Нусры».