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На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
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«Ногой в челюсть»: экс-депутат Рады призвала бить русскоговорящих украинцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший народный депутат от фракции "Свобода", языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион призвала украинцев ломать челюсти русскоговорящим гражданам.
Таким образом она прокомментировала скандал в Мариуполе, где охрана кафе-бара избила подполковника Госпогранслужбы якобы за просьбу дать меню на украинском языке.
"Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому "москворотому", то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить МЫ", — написала Фарион.
Инцидент в кафе RedCups RDCP Lounge в Мариуполе произошел несколько дней назад. По словам свидетелей, конфликт действительно возник на языковой почве, однако военный и его друзья были уже "хорошо выпившими" и полезли в драку. По делу задержаны охранники, проходившие в кафе стажировку.
Ирина Фарион известна своими националистскими высказываниями. Весной она назвала русскоязычных украинцев "умственно отсталыми, предателями, отступниками, ренегатами и гибридами", заявив, что именно они "притянули в страну войну".
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Комментарии24  Ещё 1 источник 
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