Турки отдались Эрдогану

Выступая с победной речью в штаб-квартире своей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре , он пообещал провести работу над ошибками в предстоящий президентский срок. В том числе корректировок, по его словам, требует курс ПСР, которая на этих выборах получила 42,5% голосов.

«Я хочу быть ясным в этом вопросе, мы услышали послание наших граждан в ходе парламентских выборов. Будьте уверены, в этот период мы исправим допущенные нами ошибки. С завтрашнего дня мы приступим к работе для того, чтобы сдержать данные нами обещания нашей нации», — заявил лидер.

Не забыл действующий глава турецкого государства заявить о намерении продолжить жесткую борьбу с «террористическими группировками», которая сейчас ведется под эгидой Турецкой Республики в Сирии Ираке . «Мы будем освобождать территории Сирии от террористов, чтобы туда могли вернуться наши сирийские гости», — пообещал Эрдоган, очевидно, имея в в виду многочисленных сирийских беженцев, проживающих на территории страны. Глава турецкого государства при этом не сомневается, что подобные шаги на международной арене «улучшат репутацию и усилят позиции Турции». Кроме того, Эрдоган заявил, что «турецкий народ преподал сегодня урок тем, кто ждет, когда Турция встанет на колени». Как передает местное агентство Anadolu, турецкий лидер отметил, что итоги голосования 24 июня демонстрируют готовность Турции к решительной борьбе с теми вызовами, которые перед ней стоят.

Сам Мухаррем Индже признал, что потерпел поражение. «Я признаю, что на выборах победу одержал Эрдоган», — приводит слова политика местное телевидение. Задолго до окончательного подсчета голосов с победой Эрдогана поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев . «Двадцать четвертого июня президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава государства поздравил Тайипа Эрдогана с убедительной победой на выборах», — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера. Он в телефонной беседе отметил, что при Эрдогане «Турция добилась еще большего развития, завоевала крупные успехи в экономической сфере, укрепила позиции на международной арене». Алиев пожелал своему турецкому коллеге новых успехов. Эрдоган также получил официальное приглашение посетить Азербайджан.

То, как будут развиваться отношения между Россией и Турцией в новый президентский срок Эрдогана, успели прокомментировать в российском парламенте. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров , в частности, заявил: «У России с Турцией сейчас стабильные отношения. Продолжается строительство „Турецкого потока“. В вопросах борьбы с терроризмом в Сирии в большинстве позиции наших стран совпадают. Мы надеемся, что отношения с нашим соседом, с которым нас разделяет только Черное море, будут только улучшаться». Джабаров при этом не считает ошибочным усиление президентских полномочий. «Надо отдать должное Эрдогану. Страна при нем обрела стабильность. Раньше каждые несколько лет были военные перевороты, военные часто вмешивались в решение тех или иных проблем. Эрдогану удалось отодвинуть армию от решения политических вопросов и добиться определенной стабильности», — приводит ТАСС слова сенатора.

Примечательно, что делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ отметила в минувшие выходные высокую явку на выборах президента и парламента. «Мы с коллегами из Госдумы , которые представляют делегацию ПА ОБСЕ, посетили сегодня 11 избирательных участков в Анкаре. Считаем, что выборы прошли прозрачно и открыто, каких-либо нарушений отметить не можем. Также отмечаем высокую явку избирателей», — сообщил депутат Государственной думы Артем Туров . По его словам, «выборы руководителя страны определяют ее дальнейшее развитие», а это заставляет граждан чувствовать свою ответственность. «И подтверждением этому является высокая явка на участках в турецкой столице», — добавил член делегации.

Напомним, что турецкие граждане выбирали впервые в истории одновременно и президента, и новый состав законодательного органа. Голосование проходило в воскресенье в 81 провинции. С этим голосованием Турция фактически вступает в новую эру — эру президентской республики. Глава государства получает карт-бланш на беспрепятственное назначение вице-президентов, министров, высокопоставленных должностных лиц и старших судей. В полномочиях президента — роспуск парламента и продление чрезвычайного положения, которое введено в стране после попытки государственного переворота в июле 2016 года. Многие критики Эрдогана полагают, что сам переворот стал предлогом, под которым глава турецкого государства борется с оппозицией внутри страны.