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«Получат по зубам»: Савченко предупредила власти Украины
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Савченко предупредила власти Украины об опасности войны в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Если власти Украины не остановят войну в Донбассе и обнищание население, то "получат по зубам и с Запада, и с Востока". Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в ходе судебного заседания, на котором решался вопрос об изменении ей меры пресечения.
"Если они (власти — ред.) не разобьют схемы, не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью", — приводит слова Савченко "Страна.ua".
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании Рады и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
В марте киевский суд арестовал депутата на два месяца, затем срок ареста продлили до 13 июля. Сама она объявила голодовку. На заседании 22 июня суд оставил Савченко под стражей.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
В мае 2016 года Савченко помиловал президент России, после чего она вернулась на родину. Депутат выражала готовность стать президентом Украины, если ее поддержит народ.
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