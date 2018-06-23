«Получат по зубам»: Савченко предупредила власти Украины

Савченко предупредила власти Украины об опасности войны в Донбассе

Если власти Украины не остановят войну в Донбассе и обнищание население, то "получат по зубам и с Запада, и с Востока". Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в ходе судебного заседания, на котором решался вопрос об изменении ей меры пресечения.

"Если они (власти — ред.) не разобьют схемы, не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью", — приводит слова Савченко "Страна.ua".

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании Рады и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

В марте киевский суд арестовал депутата на два месяца, затем срок ареста продлили до 13 июля. Сама она объявила голодовку. На заседании 22 июня суд оставил Савченко под стражей.

Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК

В мае 2016 года Савченко помиловал президент России, после чего она вернулась на родину. Депутат выражала готовность стать президентом Украины, если ее поддержит народ.