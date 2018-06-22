Путинская Россия в упадке? А может, она сильнее и влиятельнее?

Путинская Россия в упадке?

В каком состоянии находится Россия сегодня, когда Владимир Путин начинает свой новый шестилетний срок на посту президента? Аналитики пытаются понять, усиливается Россия, идет к упадку или находится в состоянии застоя с тех пор, как к власти в 1999 году пришел Путин.

Некоторые эксперты утверждают, что путинская Россия находится в состоянии свободного падения, а некоторые говорят, что она уступает только США

Представители «упаднического» лагеря — это Стивен Коткин (Stephen Kotkin) из Принстонского университета , Дуг Бэндоу (Doug Bandow) из Института Катона и гарвардские профессора Джозеф Най (Joseph Nye) и Стивен Уолт (Stephen Walt). Участники специального проекта из вашингтонского Фонда Джеймстауна в прошлом году написали книгу на 200 страниц под названием «Россия в упадке» (Russia in Decline). Другие аналитики утверждают, что Россия в 21-м веке близка к краху или находится в предсмертной агонии.

А может, Россия сильнее и влиятельнее?

Чинь-Лун Чан (Chin-Lung Chang) из тайваньского Университета Фо-Гуана утверждает, что Россия после холодной войны остается страной номер 2. США же в своей опубликованной прошлой осенью Стратегии национальной безопасности заявили, что Россия «бросает вызов американской мощи» и вернулась к «соперничеству великих держав».

Эндрю Качинс (Andrew Kuchins) из Джорджтаунского университета пишет, что Россия одновременно усиливается и ослабевает.

Мы решили измерить национальную мощь этой страны.

В своем новом исследовании мы используем четыре модели для измерения национальной мощи. Три из них показывают, что мощь России после 1999 года усилилась, а мощь Запада ослабла.

Конечно, важный вопрос заключается в том, как измерять эту самую «национальную мощь». В своем анализе мы проследили за изменениями в российской национальной мощи в период после 1999 года, проанализировав большой объем различных данных, включая объем производства, потребление энергии, численность населения, продолжительность жизни, военные расходы, эффективность власти и даже патенты.

Бразилия, Индия, Китай и В интересах сопоставительного анализа мы сравнили Россию и мир в целом, а также Россию и некоторые группы ее ключевых соперников и равных по положению стран. Это пять ведущих западных держав (Соединенные Штаты, Германия , Британия, Франция Италия ), четыре страны БРИКС Южная Африка ), все бывшие советские республики, за исключением прибалтийских, и некоторые нефте— и газодобывающие страны.

Чтобы представить результаты в количественной форме, мы приспособили три существующие модели для измерения национальной мощи и изобрели четвертую, экспериментальную модель. Вот их упрощенное описание.

1. В первой модели мы измеряем одну переменную величину: соотношение ВВП России с мировым ВВП и с ВВП сопоставимых с ней стран в плане паритета покупательной способности. По сути дела, это покупка стандартного набора товаров.

По этим показателям Россия развивалась быстрее, чем мир в целом, и чем пятерка ее западных конкурентов, но отставала от Китая и Индии. Китай в 2016 году также опередил США по абсолютным значениям национальной мощи.

2. Далее, мы оценили численность населения этих стран, их территорию, ВВП и военную мощь. Результаты по России были аналогичны выводам из первой модели, а Китай в 2016 году снова оказался более сильным государством, чем Соединенные Штаты.

3. В третью модель мы включили общую численность населения по странам, городское население, потребление энергии, военные расходы и производство добавленной стоимости. На сей раз показатели у России оказались лучше, чем у пятерки ведущих западных экономик, но немного хуже, чем в мире в целом. По этой модели все элементы российской национальной мощи, за исключением военных расходов, росли медленнее, чем в мире в целом. А Китай в 2016 году снова оказался более сильным государством, чем США.

4. В четвертой модели мы занялись подсчетами национальных ресурсов, таких как территория, население, экономическая мощь, военная мощь и технологический прогресс, а также учли способность страны «задействовать ресурсы». Здесь Россия по показателям роста опередила пять западных стран, Китай и Индию, хотя в абсолютном выражении оказалась слабее, чем США, Китай и Индия.

В этой модели США обошли Китай. Мы считаем, что причиной непревзойденного роста России в этой модели является повышение эффективности государственного управления в первые два президентских срока Путина, а также быстрый рост военных расходов.

В целом, мы сделали следующие выводы.

Утверждения о неминуемой кончине России кажутся необоснованными. Три из четырех моделей указывают на то, что мощь России на фоне мира в целом в 21-м веке усилилась. Все модели, за исключением одной, показали, что мощь России усилилась и по отношению к западным странам.

В абсолютном выражении все четыре модели показали, что Россия по своей мощи отстает от Соединенных Штатов, а одна продемонстрировала, что она отстает еще и от Германии. Согласно всем четырем моделям, Россия в абсолютных величинах отставала по национальной мощи от Китая и Индии.

Но похоже, что достижения России в национальной мощи постепенно сходят на нет, так как ее экономика показывает слабые результаты, а улучшение демографических показателей, такое как прекращение убыли населения, начавшейся с распадом СССР, и даже его скромный рост в 2011-2015 годах, заканчивается.

Мы думаем, что ослабление России относительно Китая и ее усиление относительно западных конкурентов помогает объяснить причины, по которым Москва ищет расположения Пекина и все более агрессивно бросает вызов Западу.

Вот лишь один пример. Россия нашла в себе достаточно сил и смелости, чтобы начать военные интервенции в бывших советских республиках Грузии Украине , когда те попытались вступить в западные альянсы. Если мы правы насчет соотношения между национальной мощью и военными интервенциями, тогда отслеживание изменений в национальной мощи поможет прогнозировать действия стран в отношении своих конкурентов, равных им по силам.

Каков же вывод? Мир сегодня уже не однополярный.

Наше исследование указывает на то, что период американского мирового господства, начавшийся после холодной войны, подходит к концу. Как нам кажется, эти результаты говорят о том, что мир возвращается к эпохе соперничества великих держав.

Три из четырех моделей показывают, что Китай в плане национальной мощи обогнал Соединенные Штаты. Но Китай еще не скоро станет единственной в мире господствующей державой, какой США были в начале 21-го века, а Британия в конце 19-го.

Безусловно, Москва сталкивается с серьезнейшими вызовами в своих попытках сохранить или нарастить национальную мощь в 21-м веке, хотя все четыре модели свидетельствуют о том, что прогнозы о крахе России безосновательны. Каковы бы ни были методы расчетов, Россия останется среди мировых игроков. И то, как она строит свои отношения с миром, будет еще долго и очень основательно влиять на мировой порядок.

В какую бы сторону ни пошли линии трендов, остальному миру необходимо пристально следить за показателями национальной мощи. И соперникам, и партнерам России следует формировать свою политику в отношении этой страны с учетом реалистичных оценок ее национальной мощи.

The Washington Post, США