Фийона и его жену обвинили в хищении

Бывшему премьер-министру Франции Франсуа Фийону и его жене предъявлены обвинения в хищении государственных средств и в соучастии в злоупотреблении общественным имуществом.

Как передает РИА Новости, об этом общественность информирует телеканал BFMTV, ссылаясь на собственные информированные источники.

Сообщается, что представители центрального полицейского офиса по борьбе с финансовыми и налоговыми правонарушениями направили данные материалы в суд, который должен принять решение: должны ли Фийоны предстать перед правосудием.

Скандал вокруг экс-премьера, который баллотировался на пост президента Пятой республики в 2017-м, однако проиграл в первом туре выборов, разразился более года назад.

Тогда влиятельнейшая французская газета Canard enchaine поведала читателям, что Пенелопа Фийон восемь лет получала зарплату в качестве фиктивного парламентского помощника своего мужа, плюс ей платили непонятно за что в журнале Revue des Deux Mondes.

В итоге правоохранительные органы Франции предъявили Франсуа Фийону обвинение в растрате государственных средств, в связи с фиктивным трудоустройством членов семьи. Экс-премьер-министр также обвиняется сообщничестве, укрывательстве и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.