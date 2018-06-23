Ещё
Молдавия призвала Россию «не нервничать»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молдавия призвала Россию «не нервничать» 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: mil.ru
Россия «не должна нервно реагировать» на резолюцию Генассамблеи ООН с призывом вывести миротворческие войска из Приднестровья, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский.
Он отметил, что Москва знает о «ранних запросах» о выводе миротворцев. Ульяновский призвал Кремль «уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году», передает РИА «Новости».
Голосование ГА ООН министр счел успехом своего ведомства. По его словам, удалось доказать, что «приднестровский конфликт — это не внутренняя ситуация, а нарушение международного права страной, выступающей третьей стороной, которая держит войска на нашей суверенной территории без нашего согласия».
Однако президент Молдавии Игорь Додон считает, что резолюция была направлена на «обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба» отношениям двух стран. По мнению Додона, документ «будет только ухудшать позиции Кишинева», включая саму проблему урегулирования приднестровского конфликта.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Bloomberg показал карту с «ничейным» Крымом Белому дому пришлось оправдываться из-за одежды Меланьи Трамп Турция прокомментировала отказ США поставить F-35
Комментарии373  Ещё 55 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина требует перекрасить «ничей» Крым112
Привычный перевод денег может уйти в прошлое253
Россия готовится к отключению от SWIFT598
Российские магазины шокировали американцев341
Экс-участница «Дома-2» выпала из окна67
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
01:13
В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»
Украина В мире
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
01:03
BMW X6 взорвали в Ставрополе
Происшествия Автоспорт
01:45
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:40
Зять Ельцина стал советником Путина
Политика
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
03:13
Нюша нарвалась на скандал
Шоу-бизнес
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение