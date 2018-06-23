Молдавия призвала Россию «не нервничать» 

Россия «не должна нервно реагировать» на резолюцию Генассамблеи ООН с призывом вывести миротворческие войска из Приднестровья, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский.
Он отметил, что Москва знает о «ранних запросах» о выводе миротворцев. Ульяновский призвал Кремль «уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году», передает РИА «Новости».
Голосование ГА ООН министр счел успехом своего ведомства. По его словам, удалось доказать, что «приднестровский конфликт — это не внутренняя ситуация, а нарушение международного права страной, выступающей третьей стороной, которая держит войска на нашей суверенной территории без нашего согласия».
Однако президент Молдавии Игорь Додон считает, что резолюция была направлена на «обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба» отношениям двух стран. По мнению Додона, документ «будет только ухудшать позиции Кишинева», включая саму проблему урегулирования приднестровского конфликта.