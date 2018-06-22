Украина ополчилась против ведущих партий РФ

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Украина ввела санкции против политических партий и ЦИК России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении антироссийских санкций, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
В новый санкционный список Украины включены шесть политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Демократическая партия России» и «Аграрная партия России».
Также санкции введены против главы ЦИК России Эллы Памфиловой, зампреда ЦИК Николая Булаева, секретаря комиссии Майи Гришиной и членов ЦИК в Крыму Вениамина Никифорова и Вячеслава Фирсова, передает ТАСС.
Против попавших под санкции вводится «блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за границу Украины и иные санкции, предусмотренные украинским законодательством».
Санкци введены и против российских бизнесменов, в частности, под санкции попали Аркадий, Борис, Роман и Лилия Ротенберги. Кроме того, в санкционные списки попали Александр Трибун и Олег Чириков («Дайвтехносервис»), Олег Николаев («НВП «Берил»), Виктория Билан, Евгения Воробьева и Наталья Золотарева.
В их отношении вводится также «отказ в предоставлении виз», применение «других запретов въезда на территорию Украины».
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