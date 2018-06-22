Украина ополчилась против ведущих партий РФ

Украина ввела санкции против политических партий и ЦИК России

Против попавших под санкции вводится «блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за границу Украины и иные санкции, предусмотренные украинским законодательством».

В их отношении вводится также «отказ в предоставлении виз», применение «других запретов въезда на территорию Украины».