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США поставил в тупик вопрос о протестах в Иране
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Госдеп поставили в тупик вопросом об источниках данных о протестах в Иране 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Mandel Ngan
Журналист Мэтью Ли в очередной раз поставил в тупик представителя госдепартамента США Хизер Науэрт, когда спросил, откуда госдепартамент черпает информацию о якобы недовольстве иранцев своим правительством, если в этой стране нет американских дипломатов.
Журналист предположил, что единственным источником здесь могут быть твиты иранской оппозиции.
Дискуссия разгорелась после того, как Науэрт зачитала заявление о том, что недовольство в Иране перерастает в стихийные протесты, а иранское правительство отправляет недовольных, включая женщин, которые не хотят носить хиджаб, в тюрьмы.
Ли сначала попросил Науэрт объяснить смысл недавнего твита главы ведомства Майка Помпео, в котором тот опубликовал фотографию с некого протеста в Иране. "Не указан источник этой информации. Нет объяснения, что это за протест. Там лишь написано "тендеция", — сказал журналист.
"Это информация из источников нашего правительства", — ответила Науэрт.
"Поскольку у вас нет посольства в Иране, откуда она?" — уточнил Ли.
"Эта статистика нашего правительства, которую мы собираем воедино", — парировала Науэрт.
Тогда Ли напрямую задал вопрос, не является ли эта "статистика" исключительно анализом Twitter-аккаунтов иранской оппозиции. Науэрт на это заявила, что не может углубляться в такую дискуссию.
Журналист поинтересовался, можно ли рассчитывать, что общественность когда-нибудь сможет узнать, что "это за источники такие". А потом добавил, что интеллектуальные права на фотографию, которую госсекретарь использовал для своего твита, принадлежит его агентству Ассошиэйтед Пресс и не является фото самого госдепартамента.
"Правда?" — засмеялась Науэрт и сменила тему.
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