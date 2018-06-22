США поставил в тупик вопрос о протестах в Иране

Госдеп поставили в тупик вопросом об источниках данных о протестах в Иране

Журналист Мэтью Ли в очередной раз поставил в тупик представителя госдепартамента США Хизер Науэрт, когда спросил, откуда госдепартамент черпает информацию о якобы недовольстве иранцев своим правительством, если в этой стране нет американских дипломатов.

Журналист предположил, что единственным источником здесь могут быть твиты иранской оппозиции.

Дискуссия разгорелась после того, как Науэрт зачитала заявление о том, что недовольство в Иране перерастает в стихийные протесты, а иранское правительство отправляет недовольных, включая женщин, которые не хотят носить хиджаб, в тюрьмы.

Ли сначала попросил Науэрт объяснить смысл недавнего твита главы ведомства Майка Помпео, в котором тот опубликовал фотографию с некого протеста в Иране. "Не указан источник этой информации. Нет объяснения, что это за протест. Там лишь написано "тендеция", — сказал журналист.

"Это информация из источников нашего правительства", — ответила Науэрт.

"Поскольку у вас нет посольства в Иране, откуда она?" — уточнил Ли.

"Эта статистика нашего правительства, которую мы собираем воедино", — парировала Науэрт.

Тогда Ли напрямую задал вопрос, не является ли эта "статистика" исключительно анализом Twitter-аккаунтов иранской оппозиции. Науэрт на это заявила, что не может углубляться в такую дискуссию.

Журналист поинтересовался, можно ли рассчитывать, что общественность когда-нибудь сможет узнать, что "это за источники такие". А потом добавил, что интеллектуальные права на фотографию, которую госсекретарь использовал для своего твита, принадлежит его агентству Ассошиэйтед Пресс и не является фото самого госдепартамента.