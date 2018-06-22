В США рассказали о зависимости РФ от воли Турции

В США рассказали о зависимости России от воли Турции

Американский эксперт пишет, что ограничения, налагаемые конвенцией Монтре на транзит подлодок через Босфор, приводят к невозможности для России полноценно использовать Черноморский флот. Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать оснащение российских кораблей высокоточными ракетами, а также строительство новых подлодок с ремонтной базой в сирийском Тартусе. В таком случае Черноморский флот окажется разделенным на две части (черноморскую и средиземноморскую), но сможет выполнять поставленные задачи.

Эксперт напоминает, что в прошлом Турция пропускала советские авианосцы через Босфор, так как те формально считались «авианесущими крейсерами», а в настоящее время, в условиях отхода Анкары «от орбиты Запада к Москве », нельзя исключать изменения конвенции Монтре.