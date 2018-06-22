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В США рассказали о зависимости РФ от воли Турции
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В США рассказали о зависимости России от воли Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
России нет необходимости строить новые дизель-электрические подлодки для Черноморского флота ВМФ, поскольку потепление ее отношений с Анкарой может привести к пересмотру конвенции Монтре, полагает автор The National Interest Дэйв Маджумдар.
Американский эксперт пишет, что ограничения, налагаемые конвенцией Монтре на транзит подлодок через Босфор, приводят к невозможности для России полноценно использовать Черноморский флот. Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать оснащение российских кораблей высокоточными ракетами, а также строительство новых подлодок с ремонтной базой в сирийском Тартусе. В таком случае Черноморский флот окажется разделенным на две части (черноморскую и средиземноморскую), но сможет выполнять поставленные задачи.
Эксперт напоминает, что в прошлом Турция пропускала советские авианосцы через Босфор, так как те формально считались «авианесущими крейсерами», а в настоящее время, в условиях отхода Анкары «от орбиты Запада к Москве», нельзя исключать изменения конвенции Монтре.
Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы играют важную логистическую роль в материально-техническом снабжении операции Воздушно-космических сил России в Сирии. Правила морского судоходства через эти проливы регулируются международным правом — конвенцией Монтре, которая закрепила суверенитет Турции над проливами, гарантировав особые права черноморских государств в части их использования.
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