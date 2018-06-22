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Трамп объяснился за необычную надпись на куртке своей жены
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Трамп объяснился за надпись на куртке своей жены 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Президент США Дональд Трамп объяснил, что может значить надпись на куртке его жены Мелании. Об этом он написал у себя в Twitter.
«Надпись "Меня это действительно не волнует. А вас?" на спине куртки Мелании относится к фейковым новостям. Мелания знает, насколько они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!», — заявил Трамп.
СМИ предположили, что первая леди на самом деле не интересуется проблемами мигрантов. Представитель Мелании отметила, что в куртке нет никакого скрытого смысла.
Жена президента США отправилась в куртке с надписью «I really don`t care. Do U?» в аэропорт, чтобы полететь в Техас, где она должна была посетить центры содержания разделенных с родителями детей-мигрантов. В Техасе Мелания Трамп переоделась в плащ молочного цвета.
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