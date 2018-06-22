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Time вышел с оскорбительной для Трампа обложкой
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Плачущий ребенок и бессердечный Трамп попали на обложку Time 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Обложка журнала Time
Редакция журнала Time поместила на обложку коллаж, состоящий из фигур плачущего ребенка и смотрящего на него президента США Дональда Трампа. Изображение сопровождается подписью «Добро пожаловать в Америку».
Темой номера стала жесткая политика руководства США в отношении мигрантов. Статья Карла Вика (Karl Vick), озаглавленная «Расплата за политику разделения Трампа: какая мы страна?», сообщает, что нынешний глава государства попрал гуманистические ценности, которые культивировались в стране на протяжении нескольких сотен лет.
В материале рассказывается о применении политики «нулевой толерантности» к незаконно приезжающим в США из Мексики: за несколько недель более двух тысяч маленьких детей были разлучены с родителями. Предполагается, что Трамп планирует воплотить в жизнь свою давно обещанную приграничную стену до выборов, которые могут изменить расклад сил в Конгрессе.
Журналист приводит анализ речей президента: согласно подсчетам, за полтора года президентства Трамп упомянул слово «демократия» менее сотни раз, «равенство» — 12 раз, а «права человека» — всего 10 раз. По мнению авторов материала, это говорит о ценностях главы государства.
Снимок двухлетней девочки сделан фотографом Джоном Муром (John Moore) во время рейдов на границе США и Мексики. Сообщается, что семья девочки родом из Гондураса. Снимок многократного лауреата World Press Photo не раз появлялтся на обложках других изданий.
В июне группа активистов запустила сбор пожертвований для юридической поддержки разлученных семей мигрантов. При заявленной цели в полторы тысячи долларов им удалось собрать более 10 миллионов. 20 июня Дональд Трамп подписал указ, запрещающий разлучать семьи мигрантов.
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