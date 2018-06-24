Саудовских женщин допустили к рулю

В Саудовской Аравии женщин допустили к рулю

Саудовские женщины в воскресенье утром массово выехали на своих автомобилях на улицы городов после вступления в силу разрешения, позволяющего им самим управлять транспортными средствами.

Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Указ, впервые разрешающий им водить машины, был издан в прошлом году и вступил в силу 24 июня этого года.