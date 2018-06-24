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Саудовских женщин допустили к рулю
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В Саудовской Аравии женщин допустили к рулю 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Саудовские женщины в воскресенье утром массово выехали на своих автомобилях на улицы городов после вступления в силу разрешения, позволяющего им самим управлять транспортными средствами.
Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Указ, впервые разрешающий им водить машины, был издан в прошлом году и вступил в силу 24 июня этого года.
Несколько месяцев назад в стране впервые за 40 лет открылись кинотеатры, ожидается, что в скором времени здесь появится и свой театр. Социальный статус женщин постепенно изменяется: им разрешили посещать спортивные мероприятия и служить в армии. Сейчас обсуждается вопрос о разрешении женщинам играть в профессиональный футбол, сообщает РИА Новости.
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