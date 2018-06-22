Как поживает «последний диктатор Европы»?

Забытая миром автократия

Одна современная белорусская поговорка гласит:

«Лукашенко повезло с Белоруссией, но белорусам не повезло с Лукашенко».

Наверное, мы даже не можем себе представить, через какие испытания эта страна прошла в прошлом веке. Во время войны белорусы потеряли треть населения, потом они жили в Советском Союзе, а в 80-е большой удар по экономике и здоровью людей нанес Чернобыль . После этих трагических испытаний белорусы превратились в по-настоящему благодарный и дисциплинированный народ, а по поводу Лукашенко они говорят:

«У нас нет другого выбора».

Но заметили ли вы, что еще пять лет назад Европа воспринимала и критиковала Александра Лукашенко , как последнего диктатора, а Белоруссию считала последним европейским авторитарным режимом. Сегодня Лукашенко превратился в миротворца, который предоставляет в своей политически стабильной стране платформу правительствам Европейского Союза России для переговоров о будущем конфликта на Донбассе. На международной арене Белоруссию воспринимают как «страну диалога». При всем этом внутри Белоруссии за последние пять лет ничего не изменилось. Вообще ничего.

Людей продолжают сажать за их политическую оппозиционную деятельность, точнее за бунт. Политическим партиям и объединениям отказывают в регистрации, что позволяет властям наказывать их членов за незаконные собрания, а оппозиционных активистов давят драконовскими штрафами.

Поскольку в Белоруссии свободно вещает несколько основных российских телеканалов, больше всего информации к белорусам поступает из России, а не из Западной Европы. Поэтому сегодня страна настроена скорее пророссийски. Кстати, даже у оппозиции нет уверенности, так ли важны свободные выборы, поскольку после двадцатилетней медиа-обработки Лукашенко все равно победил бы на голосовании.

Белорусские города невероятно чистые. Частные инвесторы (нередко из России) строят новые квартиры. Люди опрятно одеты, хотя их зарплат хватает только на квартплату и еду. Разница между открытой и конкурентоспособной рыночной экономикой и белорусской бросается в глаза на белорусских предприятиях, которые у меня была возможность посетить. Правительство стремится создавать совместные предприятия вместе с западноевропейскими инвесторами, чтобы оживить все еще замкнутое на себе промышленное производство. Нужно отметить, что одновременно белорусские власти настаивают на соблюдении контрактов. И это очень отличает Белоруссию от Украины и России.

В свете недавних переговоров между США Северной Кореей можно предположить, что сегодня мировые лидеры предпочитают авторитарные, бедные, но относительно стабильные страны, не приемля хаоса и насилия, царящего, к примеру, на Украине. Геополитическая ситуация Белоруссии сложна.

«Когда русский медведь ворочается в берлоге, в Белоруссии все сотрясается», — коротко комментирует сложное положение один из представителей белорусской оппозиции.

«Важно заменить Лукашенко, но при этом не спровоцировать российскую агрессию», — добавляет он.

К сожалению, геополитическая ситуация не располагает к спокойной смене белорусского президента. Так что до замены 64-летнего авторитарного президента на представителя нового поколения еще далеко. Просто белорусам с Лукашенко не повезло.

Томаш Йирса (Tomáš Jirsa) — чешский политик, сенатор

Neviditelny pes, Чехия