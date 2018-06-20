Ещё
Меланья Трамп сообщила об угрозах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меланья Трамп сообщила Секретной службе об угрозах ее сыну 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Первая леди США Меланья Трамп уведомила Секретную службу США, охраняющую ее семью, об угрозах со стороны актера Питера Фонды, сообщает издание Daily Caller.
Говоря о практике разлучения семей нелегалов на южной границе США, Фонда написал в Twitter в среду: "Нам нужно вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами, тогда и посмотрим, сможет ли его мать сопротивляться своему мужу". Он присовокупил ругательство в адрес Дональда Трампа. Вскоре Фонда удалил твит.
Фонде 78 лет, он дважды выдвигался на премию "Оскар" за лучший сценарий (в 1969 году) и за лучшую мужскую роль (1997).
Угрозы в адрес семьи президента являются в США уголовным преступлением.
Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.
Оппозиционные демократы и общественные организации резко критикуют администрацию Трампа за разлучение семей, к ним присоединились ряд республиканцев. Трамп делал противоречивые заявления о том, что ему не нравится такая практика, однако законы необходимо соблюдать.
При этом Меланья Трамп ранее заявляла, что крайне негативно относится к разлучению семей иммигрантов.
Последние новости
Британским СМИ теперь стыдно за свои статьи о России. Мнение США намерены "посадить" Россию за нарушение американских законов Силуанов рассказал, сколько бы стоил доллар, если бы не это
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кикабидзе предрек крах России662
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе1832
Трагически погиб российский ведущий90
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами163
Захарова ответила США по Донбассу57
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
«М. Видео» откажется от бренда Media Markt
Компании Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение