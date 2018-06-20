Меланья Трамп сообщила об угрозах

Меланья Трамп сообщила Секретной службе об угрозах ее сыну

Первая леди США Меланья Трамп уведомила Секретную службу США, охраняющую ее семью, об угрозах со стороны актера Питера Фонды, сообщает издание Daily Caller.

Говоря о практике разлучения семей нелегалов на южной границе США, Фонда написал в Twitter в среду: "Нам нужно вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами, тогда и посмотрим, сможет ли его мать сопротивляться своему мужу". Он присовокупил ругательство в адрес Дональда Трампа . Вскоре Фонда удалил твит.

Фонде 78 лет, он дважды выдвигался на премию "Оскар" за лучший сценарий (в 1969 году) и за лучшую мужскую роль (1997).

Угрозы в адрес семьи президента являются в США уголовным преступлением.

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.

Оппозиционные демократы и общественные организации резко критикуют администрацию Трампа за разлучение семей, к ним присоединились ряд республиканцев. Трамп делал противоречивые заявления о том, что ему не нравится такая практика, однако законы необходимо соблюдать.

При этом Меланья Трамп ранее заявляла, что крайне негативно относится к разлучению семей иммигрантов.