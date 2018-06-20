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Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины
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Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Возведение Россией моста через Керченский пролив создало целый ряд серьезных угроз и методов давления на Украину. Об этом в среду, 20 июня, «Интерфаксу» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
«Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины», — поведал он.
По оценке Турчинова, полуостров был в значительной степени милитаризирован Россией.
«Там создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации. Ракетные комплексы, размещенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу. Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины», — указал он.
Также Турчинов отметил, что серьезную угрозу для Украины представляет российская флотилия в Азовском море, для создания которой пограничные войска ФСБ были усилены дополнительными кораблями. Кроме того, в Азовское море были переброшены корабли военного флота с Каспийского моря.
«Теперь для проведения военных операций в Азовском море они могут использовать значительное число десантных кораблей, а также корабли класса "Буян-М", имеющих на вооружении крылатые ракеты», — указал он.
Наращивание десантных возможностей Вооруженных сил России в Азовском море позволит осуществлять переброску на украинское побережье силы и средства армий Южного военного округа, которые сейчас угрожают Украине с востока, уверен Турчинов.
«В результате имеем мощнейшую военную инфраструктуру вдоль всей украинско-российской границы. И, кроме угрозы с востока, имеем значительное наращивание угрозы с южного направления, при этом с севера над нами нависают две армии Западного военного округа — 20-я и 1-я танковая, которые также могут быть задействованы в любой момент», — добавил секретарь СНБО.
Кроме того, Москва, построив Керченский мост, получила возможность осуществлять незаконный контроль над судами, которые пересекают Керченский пролив, а также блокировать в любой момент украинские порты в Азовском море, указал он.
«Украина имеет возможность задерживать российские корабли, которые своими действиями нарушают наше законодательство… Но если мы действуем адекватно в рамках международного законодательства, то Россия, как всегда, грубо нарушает нормы международного права, проводя незаконный досмотр кораблей, идущих в украинские порты. Это фактически продолжение гибридной войны в экономической плоскости, демонстрация готовности осуществить блокаду наших портов на Азовском море», — сказал секретарь СНБО.
Решение о строительстве Крымского моста было принято в марте 2014 года — сразу после вхождения Крыма в состав России. В мае 2018-го по мосту открыли автомобильное движение.
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Комментарии9  Ещё 7 источников 
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