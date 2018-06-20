Украинские силовики захватили стратегические позиции

ВСУ захватили стратегические позиции

Вооруженные силы Украины похвастались занятием новых позиций в Донбассе во время действия режима прекращения огня.

На официальной странице «Операции Объединенных сил» украинской армии в соцсети Facebook отмечается, что силовики заняли позиции неподалеку от луганского поселка Желобок, то есть в двух километрах от ранее занятых ими позиций.

Причиной решения командующего операцией создать у Желобка «полосу обеспечения» названо якобы имевшее место приближение ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса к прежним позициям военных Украины. Сдвинуть их на два километра стало необходимо во имя увеличения «устойчивости» обороны и усовершенствования ее первого рубежа, что потребовало от ВСУ «ряда мероприятий» в течение двух недель и обошлось без потерь людей и техники.