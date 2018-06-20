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Украинские силовики захватили стратегические позиции
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ВСУ захватили стратегические позиции 

Рамблер 1 час назад
Вооруженные силы Украины похвастались занятием новых позиций в Донбассе во время действия режима прекращения огня.
На официальной странице «Операции Объединенных сил» украинской армии в соцсети Facebook отмечается, что силовики заняли позиции неподалеку от луганского поселка Желобок, то есть в двух километрах от ранее занятых ими позиций.
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Причиной решения командующего операцией создать у Желобка «полосу обеспечения» названо якобы имевшее место приближение ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса к прежним позициям военных Украины. Сдвинуть их на два километра стало необходимо во имя увеличения «устойчивости» обороны и усовершенствования ее первого рубежа, что потребовало от ВСУ «ряда мероприятий» в течение двух недель и обошлось без потерь людей и техники.
Накануне замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг назвал нынешнюю ситуацию в Донбассе самой напряженной с начала года, а причиной этого — несоблюдение обеими сторонами конфликта режима прекращения огня.
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