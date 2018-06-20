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Азербайджан приготовился к «освобождению» Карабаха
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В Азербайджане заявили о готовности к «освобождению» Карабаха 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Армия Азербайджана готова к «освобождению» территорий, которые «оккупированы» Арменией, заявил министр обороны страны Закир Гасанов.
Гасанов сообщил, что задачей министерства является подготовка армии к войне, а не «политические переговоры», и сейчас армия к «освобождению оккупированных территорий» готова, в том числе и психологически, передает «Интерфакс».
Он отметил, что 80% военнослужащих — контрактники, а обеспечение армии осуществляется на высшем уровне.
В конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что урегулирование карабахского конфликта возможно исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан быстрее возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха.
Карабахский конфликт обострился в начале апреля 2016 года, позже в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Москве. Позднее стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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