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Мун Чжэ Ин рассказал об уважительном отношении Ким Чен Ына
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Мун Чжэ Ин рассказал об уважительном отношении Ким Чен Ына
ТАСС
16 часов назад
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Мун Чжэ Ин рассказал, что на межкорейском саммите
Ким Чен Ын
относился к нему уважительно, «как к старшему».
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