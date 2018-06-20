Известный телеведущий ущипнул девушку и пошел под суд

Британский телеведущий Джон Лесли (John Leslie) предстал перед судом по обвинению в нападении на женщину в ночном клубе. Об этом сообщает шотландское бюро The Sun.

По версии следствия, 53-летний шоумен залезал руками под одежду женщины и трогал ее. Инцидент произошел летом 2017 года в эдинбургском ночном клубе Atik.

На слушаниях, проходивших ранее, Лесли через своего адвоката выражал несогласие с обвинениями и полностью отрицал свою причастность к делу. 18 июня он впервые лично предстал перед судом.