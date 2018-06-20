Ещё
Дедушка в последний день жизни увидел правнучку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больного дедушку в последний день жизни познакомили с правнучкой 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
"Тяжело больной американец мечтал сделать что‐то особенное, пока не стало слишком поздно. И у него появился такой шанс", — сообщает в ABC News.
В твиттере ABC News было опубликовано видео, на котором женщина из штата Нью-Джерси знакомит своего неизлечимо больного дедушку Чарльза «Бака» Маршалла со своей новорожденной дочерью. Девочку, которая родилась всего несколько дней назад, назвали Хлоей. Ее прадедушка в этот момент находился четырьмя этажами выше, в своей палате. Пожилой мужчина боролся с осложнениями при терминальной стадии рака поджелудочной железы.
Мама Хлои в интервью одному из телеканалов рассказала, что больше всего в жизни боялась невозможности встречи любимого дедушки и своей малышки. Медсестра Рэнди приложила максимум усилий, чтобы сделать знакомство самого старого и самого юного члена семьи своей пациентки реальностью.
После того, как Чарльз «Бак» Маршалл увидел правнучку, он сказал:
«После этой встречи жизнь моя завершена».
18 июня тяжело больной мужчина скончался. Его внучка выразила благодарность сотрудникам больницы, которые помогли связать четыре поколения семьи.
В Госдуму внесен законопроект о появлении в России Дня отца. Автор идеи Тамара Плетнева предлагает чествовать российских отцов в последнюю субботу октября.
360tv.ru: последние новости
Украинский депутат считает, что Украина никому не нужна США собирается выйти из Совета ООН по правам человека Российский сенатор развеял мечты экс‐президента Украины о возвращении Крыма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России изменят цены на водку63
Нам не надо. Россия отдает богатства Китаю66
Durex ответит за ложь о заразных россиянах13
Украинский город хотят переименовать из-за «агента Путина»8
Украину «не ждут ни в НАТО, ни в ЕС»29
Видео
04:34
В США оценили защиту Калининграда
Армия Войска
00:57
Постпредство РФ оценило выход США из СПЧ ООН
Политика США
01:03
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Политика
03:25
Умер Евгений Вахтангов
Происшествия Общество
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
00:55
США выходят из совета ООН
США В мире
02:45
Россия хочет нарастить интеграцию с Белоруссией
СНГ Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика Личный счет
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:49
Россия объявила США торговую войну
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение