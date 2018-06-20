Дедушка в последний день жизни увидел правнучку

Больного дедушку в последний день жизни познакомили с правнучкой

"Тяжело больной американец мечтал сделать что‐то особенное, пока не стало слишком поздно. И у него появился такой шанс", — сообщает в ABC News.

Terminally ill man gets the chance to do something special before it’s too late: Meet his newborn great-granddaughter, Chloe. https://t.co/pFcygm7lUV pic.twitter.com/Er0rO2eqDo— ABC News (@ABC) 19 июня 2018 г. В твиттере ABC News было опубликовано видео, на котором женщина из штата Нью-Джерси знакомит своего неизлечимо больного дедушку Чарльза «Бака» Маршалла со своей новорожденной дочерью. Девочку, которая родилась всего несколько дней назад, назвали Хлоей. Ее прадедушка в этот момент находился четырьмя этажами выше, в своей палате. Пожилой мужчина боролся с осложнениями при терминальной стадии рака поджелудочной железы.

Мама Хлои в интервью одному из телеканалов рассказала, что больше всего в жизни боялась невозможности встречи любимого дедушки и своей малышки. Медсестра Рэнди приложила максимум усилий, чтобы сделать знакомство самого старого и самого юного члена семьи своей пациентки реальностью.

После того, как Чарльз «Бак» Маршалл увидел правнучку, он сказал:

«После этой встречи жизнь моя завершена».

18 июня тяжело больной мужчина скончался. Его внучка выразила благодарность сотрудникам больницы, которые помогли связать четыре поколения семьи.

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