Ещё
Украину «не ждут ни в НАТО, ни в ЕС»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украину не ждут ни в НАТО, ни в ЕС, считает украинский депутат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Glavkom_NN
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Европейском союзе.
"Благодаря нейтральному статусу Украина выиграет многое. Нам уже неоднократно сказали, что ни в НАТО, ни в ЕС нас не ждут. Все, что хотели, от нас уже получили. Сегодня нас используют в большой геополитической игре, и власть играет в этом фарватере, потому что ей это выгодно. Ей выгодно нагнетать ситуацию, надеясь на то, что куда-то это все выкатят", — рассказал Шуфрич.
Нардеп также считает, что новый законопроект о национальной безопасности Украины носит сугубо декларативный характер.
"Закон о нацбезопасности носит сугубо декларативный характер, и в очередной раз власть хочет куда-то вступить. Вот куда-то вступить у власти хорошо получается, но зачем ломиться туда, где нас не ждут", — отметил Шуфрич.
Кроме того, он добавил, что нынешняя украинская власть готовится к усилению полицейских функций государства.
Последние новости
Болельщики "в плену" – Россия обманула их ожидания Набиуллина ответила на вопрос о продаже почти половины госдолга США Аварийный сброс: почему Россия вывела деньги из госдолга США
Комментарии7  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США вышли из «лицемерного» Совета ООН60
Нам не надо. Россия отдает богатства Китаю46
Durex ответит за ложь о заразных россиянах6
Россия ответила на «отказ от Крыма»374
Россиянин меняет кота на квартиру17
Видео
00:55
США вышли из «лицемерного» Совета ООН
В мире Азия
01:03
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Политика
03:25
Умер Евгений Вахтангов
Происшествия Общество
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
00:55
США выходят из совета ООН
США В мире
02:45
Россия хочет нарастить интеграцию с Белоруссией
СНГ Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика Личный счет
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:49
Россия объявила США торговую войну
Экономика
00:42
Умер известный украинский поэт
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение