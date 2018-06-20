Украину не ждут ни в НАТО, ни в ЕС, считает украинский депутат

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Народный депутат Украины Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО , ни в Европейском союзе "Благодаря нейтральному статусу Украина выиграет многое. Нам уже неоднократно сказали, что ни в НАТО, ни в ЕС нас не ждут. Все, что хотели, от нас уже получили. Сегодня нас используют в большой геополитической игре, и власть играет в этом фарватере, потому что ей это выгодно. Ей выгодно нагнетать ситуацию, надеясь на то, что куда-то это все выкатят", — рассказал Шуфрич. Нардеп также считает, что новый законопроект о национальной безопасности Украины носит сугубо декларативный характер. "Закон о нацбезопасности носит сугубо декларативный характер, и в очередной раз власть хочет куда-то вступить. Вот куда-то вступить у власти хорошо получается, но зачем ломиться туда, где нас не ждут", — отметил Шуфрич. Кроме того, он добавил, что нынешняя украинская власть готовится к усилению полицейских функций государства.