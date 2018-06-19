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Паспорт болельщика откроет беженцам лёгкий путь в Европу?
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Bild: в Германии опасаются, что паспорт болельщика откроет беженцам лёгкий путь в Европу 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Информация о том, что беженцы могут с помощью паспорта болельщика попасть из России в Европу, встревожила Германию, сообщает Bild. От российских спецслужб также поступила «наводка с взрывным потенциалом». Подозрение вызвало большое количество FAN-ID, оформленных посетителями из кризисных регионов, а также активное обсуждение этой темы в сети, отмечает издание.
В данный момент в социальный сетях и на арабских, западно— и североафриканских сайтах активно обсуждается возможность незаконной миграции через Россию в Европу с помощью так называемого паспорта болельщика (FAN-ID), пишет Bild. Также поступила «наводка со взрывным потенциалом» от российских спецслужб, отмечает издание.
«На родине на них оказывают такое давление, что те, кто хочет бежать, готовы воспользоваться любым шансом и маршрутом, чтобы попасть в Европу», — объяснил сложившуюся ситуацию замглавы профсоюза германской полиции Йорг Радек.
В связи с этим были усилены меры по безопасности и контролю. Особое внимание уделяется посетителям ЧМ из кризисных регионов. Подозрительно большое количество FAN-ID были оформлены в Иране (9500), Нигерии (7000), Сенегале (9000), Марокко (7500), Тунисе (8000) и Египте (6500). Для сравнения в Испании этой возможностью воспользовалось всего 3600 человек.
Для беженцев ЧМ в России — это дешёвый способ выйти на так называемый «восточный маршрут, а потом незаконно проникнуть на территорию Европы, объясняет издание. По сравнению с расценками контрабандистов стоимость перелёта и билета на ЧМ — это небольшая сумма.
»Именно поэтому мигранты видят в ЧМ удобную, безопасную и на первый взгляд не угрожающую их жизни возможность, — объясняет Радек. — Но это может стать смертельной ошибкой. Восточный маршрут — это риск из-за тех средств транспортировки, которые используют контрабандисты».
Они перевозят беженцев в плотно закрытых грузовых отсеках, из-за чего многие из них умирают от удушья в пути.
Министерство иностранных дел Германии обратило внимание на возникшую угрозу и на своём сайте предостерегло от попыток попасть в Европу с помощью паспорта болельщика:
«Некоторые люди распространяют слухи и обманывают футбольных болельщиков — не доверяйте им! Кроме официальных пограничных пунктов между Россией и Европейским союзом нет никаких легальных и безопасных маршрутов. Не верьте никому, кто предлагает другие варианты. Незаконные мигранты рискуют потерять всё, и их отправят на родину. Не верьте контрабандистам».
RT на русском: последние новости
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