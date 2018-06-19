Ле Пен задолжала Европарламенту €300 тысяч

Суд ЕС потребовал от Ле Пен вернуть Европарламенту €300 тысяч

"Суд отклонил иск госпожи Ле Пен о признании неправомерным решения Европарламента о компенсации указанной суммы", — отмечается в постановлении.

Ле Пен уличили в том, что на средства Европарламента с 2010 по 2016 год она оплачивала работу своей помощницы Катрин Гризе , которая, как утверждается, занималась не европейскими делами, а партийной деятельностью в рядах "Национального фронта".

Европарламент потребовал вернуть деньги в конце 2016 года. Вскоре Ле Пен подала иск в Европейский суд юстиции, пытаясь оспорить это требование.