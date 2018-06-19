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Ле Пен задолжала Европарламенту €300 тысяч
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Суд ЕС потребовал от Ле Пен вернуть Европарламенту €300 тысяч 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Европейский суд юстиции признал законным требование Европарламента в адрес лидера французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вернуть структуре €300 тысяч, потраченных из ее фондов на зарплату помощницы политика. Об этом говорится в обнародованном во вторник в Люксембурге решении суда.
"Суд отклонил иск госпожи Ле Пен о признании неправомерным решения Европарламента о компенсации указанной суммы", — отмечается в постановлении.
Ле Пен уличили в том, что на средства Европарламента с 2010 по 2016 год она оплачивала работу своей помощницы Катрин Гризе, которая, как утверждается, занималась не европейскими делами, а партийной деятельностью в рядах "Национального фронта".
Европарламент потребовал вернуть деньги в конце 2016 года. Вскоре Ле Пен подала иск в Европейский суд юстиции, пытаясь оспорить это требование.
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