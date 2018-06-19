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Генсек Совета Европы посетит Россию
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Генсек Совета Европы посетит Россию 19-21 июня 

ТВ Центр 7 часов назад
Фото: ©Пресс-служба Президента России
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд посетит Россию 19-21 июня. Он планирует провести встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. С ним Ягланд обсудит дальнейшее взаимодействие России и СЕ.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд посетит Россию 19-21 июня. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на российское Министерство иностранных дел.
Ягланд планирует 20 июня провести встречу с главой МИД Сергеем Лавровым и обсудить дальнейшее взаимодействие России и СЕ. В частности, будут обсуждаться кризис в ПАСЕ и вопросы, связанные с российским участием в договорно-правовых актов Совета Европы.
"Настроены на продолжение работы в рамках Совета Европы как самостоятельной универсальной европейской организации, обеспечивающей за счет своих уникальных конвенционных механизмов единство правового и гуманитарного пространств континента", — отметили в МИД.
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