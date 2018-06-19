Генсек Совета Европы посетит Россию 19-21 июня

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд посетит Россию 19-21 июня. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на российское Министерство иностранных дел.

Ягланд планирует 20 июня провести встречу с главой МИД Сергеем Лавровым и обсудить дальнейшее взаимодействие России и СЕ. В частности, будут обсуждаться кризис в ПАСЕ и вопросы, связанные с российским участием в договорно-правовых актов Совета Европы.

"Настроены на продолжение работы в рамках Совета Европы как самостоятельной универсальной европейской организации, обеспечивающей за счет своих уникальных конвенционных механизмов единство правового и гуманитарного пространств континента", — отметили в МИД.