Генсек Совета Европы посетит Россию

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд посетит Россию 19-21 июня. Он планирует провести встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. С ним Ягланд обсудит дальнейшее взаимодействие России и СЕ.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд посетит Россию 19-21 июня. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на российское Министерство иностранных дел.
Ягланд планирует 20 июня провести встречу с главой МИД Сергеем Лавровым и обсудить дальнейшее взаимодействие России и СЕ. В частности, будут обсуждаться кризис в ПАСЕ и вопросы, связанные с российским участием в договорно-правовых актов Совета Европы.
"Настроены на продолжение работы в рамках Совета Европы как самостоятельной универсальной европейской организации, обеспечивающей за счет своих уникальных конвенционных механизмов единство правового и гуманитарного пространств континента", — отметили в МИД.