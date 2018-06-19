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Борщевик добрался до США
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Борщевик добрался до США 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Вирджинии появился гигантский борщевик — огромное ядовитое растение, достигающее 4,3 метра в высоту, которое может привести к потере зрения и вызвать сильные ожоги на коже человека.
Один из жителей Вирджинии наткнулся на гигантский сорняк с белыми цветами и, заподозрив неладное, связался с экспертами, один из которых — Джордан Мецгар, куратор Гербария Virginia Tech Massey, помог идентифицировать растение как Гигантский борщевик (Heracleum mantegazzianum), сообщает Live Science.
Нет, это ядовитое растение не из ботанического сада профессора Стебля в Хогвартсе; оно абсолютно реально и недавно было выявлено в Вирджинии.
Это был первый раз, когда подобное растение было выявлено в штате Вирджиния, однако гигантский борщевик уже обосновался во многих местах Средней Атлантики, на Северо-западе США и в Новой Англии. По данным Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, было найдено не менее 400 гигантских борщевиков в 239 местах по всему штату Нью-Йорк.
«Сок [растения] токсичен и в основном лишает способность организма контролировать ультрафиолетовое излучение от солнечного света», — сказал Joellen Lampman, преподаватель Корнелльского университета из штата Нью-Йорк. Без этой способности человек гораздо более восприимчив к солнечным ожогам.
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