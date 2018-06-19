Борщевик добрался до США

В Вирджинии появился гигантский борщевик — огромное ядовитое растение, достигающее 4,3 метра в высоту, которое может привести к потере зрения и вызвать сильные ожоги на коже человека.

Один из жителей Вирджинии наткнулся на гигантский сорняк с белыми цветами и, заподозрив неладное, связался с экспертами, один из которых — Джордан Мецгар, куратор Гербария Virginia Tech Massey, помог идентифицировать растение как Гигантский борщевик (Heracleum mantegazzianum), сообщает Live Science.

Нет, это ядовитое растение не из ботанического сада профессора Стебля в Хогвартсе; оно абсолютно реально и недавно было выявлено в Вирджинии.

Это был первый раз, когда подобное растение было выявлено в штате Вирджиния, однако гигантский борщевик уже обосновался во многих местах Средней Атлантики, на Северо-западе США и в Новой Англии . По данным Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, было найдено не менее 400 гигантских борщевиков в 239 местах по всему штату Нью-Йорк