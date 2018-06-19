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В Италии ополчились на цыган
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Глава МВД Италии планирует провести перепись цыган 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини объявил о планах провести перепись цыган, находящихся на территории страны.
"В министерстве я готовлю досье по цыганскому вопросу. Там хаос, потому что после (времен главы МВД Роберто) Марони сделано больше ничего не было. Нужно проверить, кто они, сколько их, таким образом снова проведя то, что тогда назвали переписью. Мы создадим реестр, сделаем снимок ситуации. Если они иностранцы-нелегалы, их нужно выдворить, итальянских цыган, к сожалению, ты должен оставить у себя дома", — заявил он в интервью региональному телеканала Telelombardia.
В 2008 году тогдашний министр внутренних дел Италии Роберто Марони предложил собирать базу данных отпечатков пальцев всех цыган, находящихся на территории Италии, однако против этого выступили многие правозащитные европейские организации. По его мнению, эта мера помогла бы контролировать преступников, перемещения цыган и позволила бы честно живущим цыганам получить документы, возможность работы и интеграции в обществе.
Как и в случае с Марони, заявление Сальвини уже вызвало критику со стороны правозащитников. Так, глава "Ассоциации 21 июля", занимающейся защитой прав цыган и других кочевых этнических групп, напомнил вице-премьеру, что в Италии перепись по этническому признаку запрещена по закону. "Сначала мигранты, теперь цыгане. Этого можно было ожидать", — написал в Facebook Карло Стасолла.
Позднее Сальвини попытался объяснить свои намерения, объяснив, что речь о "каталогизации" цыган не идет.
"Мы не собираемся создавать списки и брать у кого-нибудь отпечатки пальцев, наша задача — понять ситуацию с цыганскими лагерями. Мы прежде всего намерены защитить тысячи детей, которые не могут ходить в школу, потому что их предпочитают сразу приобщать к преступности. Еще мы хотим проверить, на что тратятся миллионы из европейских фондов", — заявил он журналистам.
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