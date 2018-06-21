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Трамп хочет «поладить» с Россией
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Трамп хочет «поладить» с Россией 

BFM.RU 54 минуты назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет «поладить» с Россией, хотя в Москве, по его мнению, предпочли бы иметь дело с Хиллари Клинтон, передает ТАСС.
«Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией», — сказал он, выступая в среду перед своими сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота). Трансляцию его выступления вели местные новостные телекомпании.
При этом американский лидер предположил, что в Москве предпочли бы, чтобы на выборах в 2016 году победила его соперница — экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. «Но Россия смотрит и говорит: „Я бы хотела, чтобы она [Клинтон] победила…“, — отметил Трамп.
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