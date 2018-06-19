России предрекли отказ от Крыма

Экс-президент Украины предрек отказ России от Крыма

Такое мнение политик обосновал "непосильными затратами", которые требуются для полуострова.

"Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат", — сказал Кравчук.

Однако бывший президент добавил, что его "предсказание" не обязательно должно исполниться в ближайшее время, а сама передача Крыма Украине, по его словам, станет результатом международного давления.

"Это не означает, что это может пройти быстро, может, это будет и долго. Все может быть. Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется, — не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить, Во-вторых, там 78 процентов русских", — заключил политик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.