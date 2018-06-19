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России предрекли отказ от Крыма
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Экс-президент Украины предрек отказ России от Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко
Россия может добровольно вернуть Крым Украине, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью газете "Украинская правда".
Такое мнение политик обосновал "непосильными затратами", которые требуются для полуострова.
"Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат", — сказал Кравчук.
Однако бывший президент добавил, что его "предсказание" не обязательно должно исполниться в ближайшее время, а сама передача Крыма Украине, по его словам, станет результатом международного давления.
"Это не означает, что это может пройти быстро, может, это будет и долго. Все может быть. Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется, — не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить, Во-вторых, там 78 процентов русских", — заключил политик.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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