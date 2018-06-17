Может ли распасться фракция Меркель

Может ли распасться фракция Ангелы Меркель

Министр МВД Германии и председатель партии ХСС Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать с канцлером Ангелой Меркель . Об этом сообщает издание Die Welt. Причиной разногласий стал миграционный вопрос. ХСС выступает за ужесточение политики в этой сфере, в то время как ХДС — их союзники в парламенте, которых возглавляет Меркель — пытается найти общеевропейское решение проблемы. По мнению экспертов, уход Зеехофера в отставку может привести к распаду правящей фракции и правительственному кризису. Насколько вероятен такой сценарий — в материале RT.

Внутри главной политической фракции Германии — блока партий «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС) — назрел серьёзный конфликт. Председатель ХСС Хорст Зеехофер, который также занимает пост министра внутренних дел, заявил, что не может работать с Ангелой Меркель.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — цитирует министра издание Die Welt. По информации газеты, чиновник дважды повторил эти слова на совещании членов кабмина от ХСС с главой земельной группы ХСС в бундестаге Александером Добриндтом.

Причиной раскола стала политика в отношении нелегальных мигрантов. По данным издания Bild, 14 июня Зеехофер выдвинул Ангеле Меркель ультиматум. Через две недели пройдёт саммит ЕС . До этого времени канцер должна достичь с европейскими партнёрами компромисса по вопросу решения миграционного кризиса.

Если этого не произойдёт, Зеехофер издаст указ в обход канцлера, согласно которому все мигранты, которые зарегистрированы в других государствах ЕС, будут высланы из страны. Кроме того, будет ужесточён контроль на границе.

Днём ранее, 13 июня, Зеехофер провёл встречу с премьер-министром Австрии Себастьяном Курцем , где они обсуждали ужесточение позиции по вопросу нелегальной миграции. При этом немецкий министр предложил создать «ось желающих», в состав которой, по его мнению, должн войти Вена , Берлин и Рим

«ХСС доказывает, что время Меркель прошло»

Руководитель центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов считает, что уход в отставку Зеехофера может привести к распаду коалиции ХДС/ХСС. Это, в свою очередь, вызовет правительственный кризис.

«По решению бундестага правительство может быть распущено и назначены новые выборы. Вероятность этого с каждым днём повышается, но я считаю, что до этого кризиса не дойдёт. Меркель имеет талант менеджера по конфликтам, кризисного менеджера. Я думаю, что она этого не допустит», — прокомментировал RT эксперт.

Разрушение правительственной коалиции повлечёт за собой падение поддержки обеих партий. Именно поэтому такое решение вряд ли будет принято. При этом стоит ожидать «демонтаж политической роли» Ангелы Меркель. Такое мнение в беседе с RT выразил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, доктор политических наук Игорь Максимычев

«Они (ХСС. — RT) продолжают доказывать, что время Меркель прошло. Но при этом нет на горизонте никого из политических деятелей, который бы по щелчку мог заменить её во главе правительства… Меркель — упорный человек, не желающий сдавать. Кроме того, более либеральную политику в отношении мигрантов требуют социал-демократы, что тоже не даёт Меркель возможность резко перейти на позиции ХСС», — отметил он.

В то же время политолог Александр Рар считает, что риск разрушения правительственной коалиции вполне реален. По его мнению, миграционный кризис расколол не только политические элиты, но и германское общество в целом.

«Для Меркель отступить и согласиться с Зеехофером — это поставить крест на своей карьере. Тогда она подписывается, что её политика ошибочна. Зеехофер тоже не может отступать, он весь свой политический вес вкладывает в закрытие границ. Этот кризис будет раскачивать политику и общество других европейских государств», — сказал RT политолог

Позиция ХСС и Зеехофера обусловлена их ориентированностью на Баварию. Население этого региона негативно относится в допуску беженцев на территорию страны. Дело в том, что в 2015 году, когда поток беженцев в Европу достиг своего пика, почти все мигранты, направлявшиеся в Германию, прошли через эти земли. Об этом в беседе с RT рассказал доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин

Комментируя ультиматум Зеехофера, он выразил сомнение в возможности выработки общеевропейского решения.

«Может быть на ближайшем саммите они (европейские страны. — RT) поднимут этот вопрос, но разработать документ, который будет устраивать все страны ЕС, невозможно, позиции радикально отличаются, как и внутри самой Германии», — считает Топорнин.

Словакия и Чехия. Он аргументирует свою позицию тем, что в Австрии и Италии к власти пришли силы, отрицательно относящиеся к проблеме нелегальной миграции. По мнению эксперта, их поддержат Венгрия

Внутриполитическая ситуация в Германии настолько накалена, что ведущие новостные агентства без проверки источников публикуют информацию о расколе коалиции ХДС/ХСС.

Так, немецкое сатирическое издание «Титаник» создал аккаунт в Twitter с названием в виде аббревиатуры местного телерадиоканала. Они выпустили запись, где якобы цитируют премьер-министра федеральной земли Гессен, который сообщает о разрыве коалиции ХСС и ХДС.