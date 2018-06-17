«Истерика киевских властей»

В Раде назвали «Северный поток — 2» «российским оружием в Берлине»

Заявления украинских политиков о том, что «Северный поток — 2» стал оружием в руках Москвы , — это не более чем «истерика власть имущих», на которую не стоит обращать внимания. Такого мнения придерживаются в Госдуме . Там не исключили, что Киев боится потерять не только прибыль от транзита газа, но и важный рычаг давления на Европу. Ранее запред Верховной рады Оксана Сыроед назвала проект газопровода «оружием, которое Россия уже доставила в Берлин». Между тем эксперты отмечают, что своим «безответственным поведением» украинская сторона заставила ЕС задуматься о своей энергетической безопасности.

По мнению заместителя председателя Верховной рады Украины Оксана Сыроед, проект газопровода «Северный поток — 2» — это якобы «российское оружие», которое уже доставлено в столицу Германии . По словам депутата, немецкие власти поддерживают газовый проект.

«Сегодня «Северный поток — 2» — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос — когда она это оружие задействует», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

Сыроед считает, что Москва «неминуемо станет угрозой для всего мира», поскольку происходит «поощрение её финансовой агрессии».

«Люди не понимают, что между Россией и другим цивилизованным миром — пропасть, что это деспотия и свобода, и что это никак не совместимо, что невозможно торговать, потому что ты торгуешь ценностями. Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится», — добавила Сыроед.

Ранее аналогичные заявления сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, «Северный поток — 2» окажет негативное влияние на Украину и Западную Европу. При этом Германия, по мнению Туки, осознаёт последствия, однако не отказывается от своего участия в проекте.

«Если европейская цивилизация начинает разменивать эти основоположные принципы на какие-то бизнес-интересы, с моей точки зрения, это может привести к крайне негативным последствиям вообще для Западной Европы как цивилизации», — отметил он.

«Украина начинает кусать руку дающего»

В беседе с RT председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный назвал подобные заявления украинских властей истерикой. По словам российского депутата, в Киеве понимают, что проект газопровода может лишить их не только прибыли от транзита газа, но и важного рычага давления на Европу.

«Это не первое заявление, я думаю, и не последнее. Это истерика власть имущих на Украине. На это даже реагировать не надо. Они понимают, что потеряют не просто денежный поток, связанный с транзитом газа через Украину, но и рычаг для влияния, для шантажа Европы нарушением транзита через свою территорию», — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что европейские страны действуют в собственных интересах, поддерживая строительство «Северного потока — 2». В первую очередь, речь идёт об обеспечении энергетической безопасности — государства ищут способы увеличить количество поставщиков и маршрутов доставки топлива.

«То же самое делает ЕС и Россия — это диверсификация экспортных каналов и коридоров. Мы повышаем безопасность поставок экспорта газа, через Украину был один канал на протяжении 25 лет, а мы испытываем с Украиной постоянные проблемы, связанные, в частности, с отсутствием платежей и проблемами с транзитом. В Европе это прекрасно понимают. Альтернативные направления — в частности, проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — ознаменуют безопасность и надёжность поставок», — заключил Завальный.

По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, проект газопровода стоит сравнивать не с оружием, а с гуманитарной помощью, которая понадобилась Европе из-за «безответственной политики Украины».

«Шутка не удалась. Газопровод «Северный поток — 2» — это не оружие, а, наверное, проект гуманитарной помощи, которую Россия вынуждена оказывать Европе из-за безответственной политики Украины, которая не захотела стать добросовестным транзитным государством и получать свои дивиденды, а устроила разборки и поставила энергетическую безопасность Европы под угрозу и фактически склоняла Европу к покупке более дорогого СПГ из США», — подчеркнул Шатров в беседе с RT.

Он отметил, что Киев своими заявлениями делает хуже самому себе, испытывая на прочность терпение западных партнёров.

«Украинским политикам, парламентариям, экспертам стоит потренировать своё чувство юмора и придумывать другие эпитеты. Окончательно стало ясно, что проект будет реализован и что Украина ни шантажом, ни риторикой, ни привлечением США к этому вопросу не сможет ничего изменить. Это фактически борьба с ветряными мельницами. Уже от бессилия Украина начинает кусать руку дающего. Европа и так всё делает для того, чтобы страна выкарабкалась из той экономической ямы, в которой она оказалась. Киев живёт на деньги Запада, а критикует и учит жизни ЕС. Украина видит себя иждивенцем Евросоюза и хочет получать свою порцию дивидендов, ничего для этого не делая, а, наоборот, своими провокациями, лишая себя доходов за прокачку российского газа через украинские трубопроводы», — заключил аналитик.

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газовый вопрос

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что после запуска газопровода «Северный поток — 2» не предполагается приостановка транзита газа через Украину. Об этом же заявляли в «Газпроме» . Компания готова сохранить газовый поток через украинскую территорию в размере 10—15 млрд кубометров, если это будет выгодно России.

«Сколько будет по нему поставляться — вопрос; сколько мы сохраним транзита через Украину (а мы готовы сохранить украинский транзит) — тоже вопрос. Сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы», — пояснил глава государства.

При этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович надеется, что в начале июля начнутся трёхсторонние переговоры Украины, России и Евросоюза по вопросу транзита российского газа после 2019 года. По его словам, для ЕС имеет первостепенное значение «конструктивное и стабильное сотрудничество» между Москвой и Киевом в области энергетики.

Отметим, что с июня стоимость газа для украинских предприятий увеличилась на 8,5—8,9%. Это уже негативно сказалось на одном из крупнейших предприятий химической промышленности страны — завод «ДнепрАзот», который также входит в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

«Из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться. Главный вопрос сегодня не в том, кто виноват, это всем понятно… Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки того, что отечественная химия находится на грани уничтожения», — пояснил председатель правления «ДнепрАзота» Сергей Сидоров 15 июня.

Ход строительства «Северного потока — 2 Подчеркнём, что катастрофическая ситуация на внутреннем рынке не повлияла на решение наблюдательного совета НАК «Нафтогаз» выплатить 41 высокопоставленному сотруднику компании премии на общую сумму в $46,3 млн

Напомним, что 7 июня правительство Швеции выдало разрешение на строительство газопровода „Северный поток — 2“ в своей экономической зоне в Балтийском море. В то же время Вооружённые силы страны введут меры усиленного контроля на время проведения работ. При этом шведский министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг не скрывал, что кабмин относится к проекту отрицательно, однако международные конвенции не позволяют отказать компании Nord Stream 2 в разрешении на прокладку газопровода.

До этого аналогичные разрешения были выданы в Финляндии , России и Германии, где в мае в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания уже началось строительство участка газопровода. Кроме того, на морском отрезке „Северного потока — 2“ в ФРГ начались подготовительные работы.