Лидера «Аль-Каиды» взяли в плен

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В Ливии задержали одного из лидеров «Аль-Каиды» 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: Reuters
Вооруженные силы Ливии поймали одного из лидеров "Аль-Каиды" Абу Сафьяна бин Каму. Об этом сообщается на официальной странице ливийской армии в Facebook.
Террориста и его сообщника Мухаммеда Идриса аль-Мансури задержали в ходе спецоперации ливийской армии городе Дерна на севере Ливии.
Как сообщает Аль-Арабийя, 59-летний бин Каму считается одним из самых авторитетных лидеров "Аль-Каиды"*. Во время пребывания Усамы бин Ладена в Судане, бин Каму был его личным водителем. После поимки американскими спецслужбами он отбывал заключение в тюрьме Гуантанамо и был экстрадирован в Ливию 2007 году. Четыре года спустя ему удалось бежать из тюрьмы Абу Салим, когда Триполи был захвачен повстанцами.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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