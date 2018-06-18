Меркель озаботилась проблемой беженцев

СМИ: Меркель хочет обсудить проблемы беженцев на специальном европейском саммите

Предполагается, что на встречу будут приглашены представители государств, наиболее пострадавших от наплыва нелегальных мигрантов, говорится в публикации.

При этом саммит пока находится на этапе планирования, твердых договоренностей с потенциальными участниками нет. В качестве вероятной даты Bild называет следующие выходные — вероятно, Меркель хочет успеть провести эти переговоры до совета стран ЕС , назначенного на 26 июня.