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Меркель озаботилась проблемой беженцев
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СМИ: Меркель хочет обсудить проблемы беженцев на специальном европейском саммите 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель собирается созвать специальный европейский саммит для обсуждения проблемы беженцев, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на издание Bild.
Предполагается, что на встречу будут приглашены представители государств, наиболее пострадавших от наплыва нелегальных мигрантов, говорится в публикации.
При этом саммит пока находится на этапе планирования, твердых договоренностей с потенциальными участниками нет. В качестве вероятной даты Bild называет следующие выходные — вероятно, Меркель хочет успеть провести эти переговоры до совета стран ЕС, назначенного на 26 июня.
Накануне стало известно, что Италия вновь отказалась принять в свои порты суда с беженцами. «И пусть этим господам станет известно, что Италия больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции, и поэтому им придется искать другие порты (не итальянские), куда они смогут направиться», — заявил министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
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